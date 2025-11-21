Familias más concienciadas: 12.000 niños menos con móvil en dos años

Aunque la edad media de acceso al primer móvil no ha cambiado desde 2021 y se mantiene en torno a los 11 años —según la macroencuesta de Unicef a cien mil estudiantes españoles, coordinada desde Galicia—, las advertencias de los especialistas de todos los ámbitos, el recelo de los progenitores y las políticas públicas poco a poco parecen calar en otra magnitud relevante: la del número de chavales que disponen de su propio smartphone. En Galicia son ahora 12.000 menos que en 2023.

Así lo revela la Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares, recién publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A finales de ese año progenitores, preocupados por la utilización que se le daba a los móviles y la que trasladaban los docentes, comenzaron a movilizarse a través de grupos de WhatsApp. Un mes después la Xunta anunciaba la prohibición del móvil de los centros educativos, que entró en vigor en 2024.

Desde entonces se han ido sumando anpas que impulsan en colegios e institutos pactos para retrasar la entrega del teléfono a los chavales en un contexto en el que se han puesto en cuestión las pantallas en general y programas concretos como el del libro digital, promovido por la Xunta, han tenido que dar un giro para hibridarse con el papel tras ser revisados. Al mismo tiempo, el Gobierno central está impulsando una ley para proteger al menor en el entorno digital, con el dictamen de medio centenar de expertos que aconsejan 0 pantallas hasta los 6 años y smartphone, a los 16.

El informe de Unicef coordinado por el profesor de la USC Antonio Rial Boubeta, el de mayor impacto a nivel mundial hasta la fecha, también da cuenta de un descenso de la posesión de móviles entre el alumnado de ESO.

En términos porcentuales, disponen ahora de móvil el 61,7% de los niños gallegos de entre 10 y 15 años, frente al 69,3% de 2023. Es el segundo porcentaje más bajo del Estado, empatado con los murcianos. Aun así, en números absolutos suponen casi 86.000 menores. Con todo, muchos más acceden a internet: el 95,8%, en torno a 133.000.

El teletrabajo se afianza: uno de cada diez empleados ya lo hace

La pandemia no nos hizo mejores, pero sí supuso un importante giro de guion en muchos ámbitos de la sociedad, más allá del sanitario, por ejemplo, en el laboral. Entonces, el teletrabajo se erigió como una salvaguarda para que muchas empresas pudieran mantener su actividad, mientras respetaban el confinamiento domiciliario y las medidas de distanciamiento personal promulgadas para frenar la expansión del virus. Desde aquel entonces el INE, en su Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, incluye un apartado dedicado a esta modalidad laboral y, a tenor de los datos publicados ayer, en Galicia nunca se ha teletrabajado tanto como este 2025. Concretamente, según los datos del instituto estadístico el 12,8% de los gallegos ocupados laboralmente ejerció sus funciones a distancia en lo que va de curso. Hasta este momento, la cifra récord se había registrado en 2021, cuando el 10,8% de los gallegos decía haber teletrabajado. Una cifra que sitúa a Galicia como la sexta comunidad de todo el Estado en la que más se ejerce el trabajo en remoto. Más allá de las personas ocupadas de la comunidad que ya ejercen, al menos de forma parcial, el trabajo a distancia, el 17,4% de los trabajadores dicen tener la posibilidad de ejercerlo, pero han decidido no hacerlo. Así las cosas, casi un tercio de los trabajadores gallegos estarían en disposición de teletrabajar, el porcentaje más elevado de la serie desde el 2021. Sí es cierto que desde entonces prácticamente no ha habido cambios con respecto al grado de la jornada que se realiza en esta modalidad: en torno a los 3 días semanales de media. Al margen del empleo, la encuesta del INE muestra un avance en las competencias digitales de los gallegos: el 61,4% dice tener una pericia básica para usar de forma segura, crítica y eficaz las tecnologías digitales. Mientras que el 37,7% dice contar con habilidades avanzadas. Un dato que la Xunta destacó ayer en nota de prensa y que sitúa a la comunidad como la octava con una proporción de población más competente en el mundo digital. Un empleo de herramientas digitales que se está popularizando en todas las franjas etarias gracias, en gran medida, a la expansión del acceso a la red en toda la comunidad. Mientras que hace una década, el porcentaje de viviendas que tenían acceso a internet en la comunidad se situaba en el 71%, en 2025 el 96,5% de las viviendas tienen contratado este servicio, situándose por primera vez a menos de un punto de la media estatal (97,4%). En cuanto al teléfono fijo, en Galicia lo hay en más de la mitad de los hogares, en parte debido a los paquetes que comercializan los operadores.