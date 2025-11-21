El gasto en I+D supera en Galicia por primera vez los mil millones

Galicia ha rebasado por primera vez la barrera de los mil millones en gasto en I+D. Durante el año pasado, empresas, instituciones y campus han destinado a la investigación para desarrollar nuevos productos o generar nuevos conocimientos un total de 1.058 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística).

La cifra, cuyo carácter de «récord» destacaban ayer desde la Xunta, supone, además, un incremento de casi un 10% frente al dato del año precedente, cuando la inversión en I+D interna había alcanzado los 962 millones de euros. A pesar de que el crecimiento está muy por debajo del dato del año anterior —cuando llegó a superar el 28%, situándola a la cabeza del ranking autonómico en el indicador—, ese 10% supera la subida estatal (de casi un 7%) y ubica a Galicia de cuarta entre las autonomías.

En cifras absolutas, Galicia invierte casi cien millones de euros más —95 en concreto— en investigación e innovación, lo que, a juicio de la Administración autonómica, «evidencia la apuesta» de la comunidad por esos ámbitos. En particular, el Gobierno gallego saca pecho de su papel en el resultado al destacar su «apuesta decidida por la I+D+i y por convertir a Galicia en un territorio de referencia». «La ciencia es una prioridad para el Gobierno», insistían ayer desde San Caetano.

Con todo, si el análisis tiene en cuenta el gasto destinado a I+D sobre el PIB, la comunidad se queda por debajo del esfuerzo estatal: frente al 1,5% de media, destinaría un 1,3%, casi la mitad menos que la líder, Navarra, con un 2,3% del PIB. Aun así, Galicia es la sexta en esfuerzo inversor y triplica a la última de la cola, Baleares, que solo destina un 0,4% del PIB a este tipo de actividades.

Los principales responsables del incremento en las cifras gallegas son las universidades y las empresas. Las primeras elevaron un 11 por ciento su gasto en I+D y las segundas lo hicieron un 10 por ciento. La Administración pública destinó un 5% más. Las únicas que rebajaron su inversión —en uno de cada cuatro euros— en el último año fueron las instituciones privadas sin fines de lucro.

Al margen de en qué sector haya engordado más la financiación de las actividades investigadoras, el grueso de la inversión la realizan empresas y universidad, con 508 y 413 millones de euros, respectivamente. Con todo, si se suman los aportes de campus y Administración, el resultado supondría un poco más de la mitad del total, por lo que el esfuerzo recae en mayor medida sobre las arcas públicas.

Pese al aumento de fondos, la comunidad contabiliza menos personal a jornada completa en el ámbito de I+D: en total emplea a 13.346 personas, 510 menos que un año antes. El balance es también negativo cuando se pasa revista solo a la plantilla investigadora: en 2024 comprende a 8.736 personas, frente a las 9.056 del ejercicio previo. Donde sí se ha notado una subida es en el número de científicas: pasaron de representar el 38,4% de los efectivos a suponer el 40,4 %.