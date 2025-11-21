La inteligencia artificial se asoma como pilar de la gestión de los municipios

La analítica predictiva aparece como una de las grandes promesas de la transformación institucional. La IA aplicada a la gestión municipal permitiría anticipar necesidades con una precisión impensable hasta ahora: prever dónde harán falta más servicios, cómo evolucionará la demanda asistencial o qué barrios requerirán inversión prioritaria. Así lo defendió esta semana la doctora en Derecho y directiva pública gallega Concepción Campos Acuña, en su intervención en la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías en Sevilla, donde recordó que «hay ciudades donde ya está implantada en ámbitos tan dispares como la gestión del tráfico y la contabilidad», y que los ayuntamientos españoles se encuentran «ante una oportunidad histórica si saben leer los datos».

La experta imagina un escenario muy concreto: un gobierno que, ante sus últimos presupuestos previos a las elecciones locales de 2027, pueda fundamentar cada decisión en un mapa vivo del comportamiento urbano. «Si tú tienes bien mapeada la ciudad, el uso de los servicios, la población, la edad que tiene, cómo se distribuye territorialmente... es posible situar grupos de población —no para segmentarlos o discriminarlos—, sino para entender qué necesita cada zona», explicó. Allí donde haya más niños, tendrá sentido reforzar parques infantiles o acercar escuelas. Allí donde la población envejece, la prioridad serán los servicios asistenciales. La consecuencia es directa: «Invertir mejor y lograr que cada euro público tenga un impacto más amplio» y de mayor calidad.

Campos Acuña insistió en que la IA no sustituye la ideología ni la decisión final del responsable político, pero sí aporta algo que hasta ahora ninguna administración poseía en esa magnitud: claridad. «La inteligencia artificial no sustituye la decisión política, pero aporta claridad y rigor», resumió esta experta.