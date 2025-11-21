Llegan las primera nieves del otoño a Galicia

Las primeras nieves del otoño llegaron ayer a Galicia, a la montaña de Lugo, con estampas nevadas en lugares como Pedrafita do Cebreiro. MeteoGalicia informaba este jueves de que la cota de nieve bajaba a entre los 800 y 900 metros de altura en una jornada con temperaturas por debajo de 5 grados en gran parte de Galicia.

La temperatura más baja de la jornada de ayer en Galicia se localizó en A Veiga (Ourense), donde los termómetros marcaron 4,4 grados bajo cero. La más alta, en Pontevedra, con 15 grados.

Hoy toca una pequeña tregua anticiclónica, con nubes y algún chaparrón temprano en el noroeste. Meteogalicia avisaba ayer de que para este viernes prevé pocos cambios en la situación atmosférica salvo por el descenso de la inestabilidad y por la previsión de heladas en zonas de interior.

¿Y qué tiempo hará este fin de semana? El sábado vuelve la inestabilidad por la influencia de un centro de bajas presiones que traerá lluvias a Galicia, y A Coruña no será una excepción. La masa de nubes avanzará desde el litoral hacia el resto del territorio gallego y, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en A Coruña se incrementarán de forma notable las probabilidades de lluvia a partir del mediodía. Y para el domingo también se esperan chubascos.

Las temperaturas se mantendrán bajas, sobre todo las mínimas, durante las jornadas del viernes y el sábado. En A Coruña las máximas no superarán los 13 ó 14 grados y las mínimas se quedarán en apenas 7 u 8 grados. Hay que esperar al domingo para ver subir los termómetros; ese día en A Coruña la Aemet espera mínima de 13 grados, un valor que casi es el doble de la mínima del sábado y que iguala la máxima prevista para 24 horas antes.

De cara a la próxima semana en Galicia, la última de noviembre, tanto Aemet como MeteoGalicia coinciden: las temperaturas remontan y seguirán las lluvias en la fachada atlántica por lo menos hasta el miércoles. Más información.