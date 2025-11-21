Retrasos en trenes A Coruña-Lugo al caer una furgoneta a las vías en Begonte
El vehículo estaba aparcado y, por un fallo en el freno de mano, acabó rompiendo un vallado y cayendo sobre los raíles
Europa Press
La caída de una furgoneta a las vías del tren en la localidad lucense de Begonte ha provocado retrasos en varios trenes que unen Lugo y A Coruña en la mañana de este lunes. Tal como ha informado Adif, la circulación quedó interrumpida sobre las 08.00 horas entre Rábade y Baamonde por la caída de un vehículo sobre la vía. Poco después, la incidencia permitió circular a velocidad reducida a los trenes por la zona.
El 112 Galicia ha explicado que se trató de una furgoneta estacionada en el kilómetro 518 de la N-VI a la que le falló el freno de mano y acabó rompiendo un vallado y cayendo a las vías del tren.
Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han indicado que dos trenes de Media Distancia circulan con 10 y 15 minutos de retraso por culpa de este suceso, al haber limitaciones de velocidad en la zona.
