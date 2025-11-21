Sanidade pide a los sindicatos más «voluntad» para alcanzar un acuerdo

A tan solo una semana de la huelga convocada en la Atención Primaria, para los días 26, 27 y 28 de noviembre, la Consellería de Sanidade volvió a apelar ayer a necesidad de llegar a un acuerdo para evitar el paro en plena ola epidémica de gripe. Concretamente, en declaraciones a los medios, el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que la Consellería quiere llegar a acuerdos, y que «si tiene esa voluntad de dialogar, los sindicatos también deben hacer el mismo razonamiento» siempre «pensando a los pacientes, que realmente es lo importante».

De este modo, reconoció que hay «puntos de mejora», pero también señaló que actualmente la «mayor preocupación» de la Consellería es garantizar la asistencia sanitaria en un entorno «complejo», con la ola de gripe y la huelga prevista también para diciembre, en esta ocasión en contra de la reforma del borrador del Estatuto Marco.