Una víctima mortal en un accidente en Lugo entre dos coches y un camión

Una persona ha fallecido en la mañana de este viernes en Lugo tras producirse una colisión frontal entre dos coches y un camión en la parroquia de Orbazai. Según informa el 112 Galicia, fue sobre las 08.10 horas cuando un particular avisó de un accidente entre dos coches a la altura del kilómetro 1 de la N-540. Más tarde, la Guardia Civil confirmó que también había un camión implicado.

El primer alertante ya indicaba que el suceso parecía grave y que podría haber personas atrapadas en los vehículos, por lo que se informó a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a los bomberos y a la Policía Local de Lugo.

Los profesionales sanitarios a su llegada solo pudieron confirmar la muerte del conductor de uno de los coches. Por su parte, otras dos personas fueron evacuadas en ambulancia al Hospital Lucus Augusti.

Este siniestro ocurrido hoy en Lugo es el segundo accidente de tráfico con víctimas mortales registrado en apenas doce horas en Galicia tras la muerte de un motorista de 24 años en Moaña en una colisión entre una motocicleta y una furgoneta.