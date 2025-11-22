El BNG propone que la Xunta gestione los aeropuertos
El BNG ha registrado una proposición de ley en el Congreso para transferir a la Xunta la gestión de los aeropuertos gallegos de titularidad estatal. La norma, presentada por Néstor Rego, contempla que Galicia tenga competencia exclusiva sobre aeródromos civiles, tránsito y transporte aéreo.
La transferencia incluiría la titularidad de infraestructuras, bienes de dominio público de AENA, planificación y ejecución de inversiones, fijación de tasas y administración de servicios. Se creará una Comisión Bilateral para coordinar la gestión y se garantizarán los derechos laborales del personal de AENA adscrito a las competencias transferidas. La propuesta prevé que Galicia participe en la formación y enseñanza relacionada con el transporte aéreo y las licencias oficiales.
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»
- La Xunta impulsa una gran senda de 1.300 kilómetros por todo el litoral
- Los médicos del área de A Coruña y Santiago amenazan con un paro indefinido
- «Ya no hay navidades ni fiestas que celebrar»: más de 11.500 muertes en las carreteras gallegas en 40 años
- Alvedro supera ya el millón de viajeros y capta un 17% más de tráfico que Vigo
- Sanidade ofrece cesiones salariales que los sindicatos ven «mínimas» y mantienen la huelga
- Nueva convocatoria con 700 plazas libres y 300 de promoción para la administración general