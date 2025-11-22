Los derechos de los niños toman el Parlamento

Niños y niñas de una docena de concellos gallegos participaron ayer en el Foro Infantil de Unicef en el Parlamento. Representantes de Burela, Cedeira, Moeche, Redondela, Nigrán, Ponteareas, Tomiño, O Rosal, Moaña o Tui analizaron los derechos de la infancia en el entorno digital, abordando salud mental, privacidad, ciberacoso e igualdad. Cada participante expuso sus propuestas. Destacaron la importancia de espacios de participación y defendieron su derecho a ser escuchados: «Cuando la infancia habla, las cosas cambian».