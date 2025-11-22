Durante la crisis de las vacas locas, Juan José Badiola dirigió el Centro Nacional de Referencia de la enfermedad, convirtiéndose en la cara visible de la esperanza.

¿Cómo vivió aquella situación?

Teniendo en cuenta que era una zoonosis, era una novedad. Pero era previsible ante los numerosos casos en Reino Unido. No sabía lo que podría ocurrir, como la tremenda crisis alimentaria que se produjo por el miedo a infectarse. Fue todo muy complejo.

¿Es comparable con la dermatosis o con la gripe aviar?

No, y ya no solo porque estas dos no se transmiten a los humanos, sino porque ahora hay redes sociales que desinforman. Si una enfermedad tiene repercusión alimentaria, hay un mayor impacto social, como ocurre con estas. Por supuesto, al igual que la EHE o la lengua azul, son muy importantes en el mundo animal, pero no hay ese mismo riesgo que con la EEB.

¿Por qué aumenta tan notablemente el número de enfermedades que afectan al ganado?

Sí. Por varios factores: el cambio climático, la enorme movilidad por aviones, la contaminación, las deforestaciones masivas, el daño al medioambiente... Son muchas cosas. Y, probablemente, las próximas pandemias mundiales sean zoonosis.