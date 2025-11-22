Galicia reconoce la lucha contra la violencia de género

La Delegación del Gobierno en Galicia celebró ayer en el Hostal dos Reis Católicos la entrega de los reconocimientos Menina 2025, once galardones y menciones honoríficas que distinguen a personas, instituciones y proyectos comprometidos con la igualdad y la erradicación de la violencia machista. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, apeló a una respuesta firme desde la ciudadanía y las instituciones frente a esta lacra: «Llamamos a plantar cara al machismo con las herramientas que nos proporciona la democracia y con el ejemplo de quienes hoy reciben estos reconocimientos».

La conmemoración del 50 aniversario de la llegada de la democracia sirvió para rendir homenaje a las mujeres que sostuvieron el feminismo en los años de la dictadura. «Mantuvieron encendida la llama de la lucha por los derechos de las mujeres, soportando a la vez la discriminación política, policial y machista», recordó Blanco. El delegado alertó además de que la desigualdad persiste y es medible: consideró «inconstitucional» que más de 6.000 mujeres gallegas estén actualmente bajo el sistema de protección policial Viogen y recordó los dos asesinatos machistas cometidos este año en Galicia. En cuanto a los galardones, en el ámbito autonómico, la Diputación de A Coruña recibió el principal reconocimiento por su trayectoria en programas de prevención, sensibilización y apoyo a los ayuntamientos en políticas de igualdad, mientras que la mención autonómica recayó en María Elena Steinger, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Galicia, por su labor clave en el impulso de la especialización en este ámbito.

Por provincias, en A Coruña fue distinguida la ONG ACCEM por su trabajo con mujeres refugiadas y víctimas de trata, mientras que el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil obtuvo una mención por su labor investigadora y formativa. En Lugo, la Asociación Penitenciaria Concepción Arenal recibió la Menina por su programa de atención integral a mujeres en situaciones penales y a sus familias. Mientras que el Equipo Viogen de la Guardia Civil de Monforte recogió la mención provincial.

En Ourense, el instituto Xesús Taboada Chivite de Verín fue premiado por su proyecto educativo centrado en la igualdad y la prevención de la violencia de género, y el policía Ramón Salvador Álvarez obtuvo una mención por su trayectoria en atención a víctimas. En Pontevedra, la profesora y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidade de Vigo, Emma Torres, fue distinguida por la creación de campañas de prevención impulsadas por alumnado del Máster de Publicidad. La mención recayó en la unidad UFAM de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa por su trabajo de protección y seguimiento a casi un centenar de mujeres.

La categoría Comunicación en Igualdad, convocada en colaboración con el Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia, reconoció este año a la periodista Tareixa Navaza, referente de la radio y la televisión gallegas desde finales de los sesenta.