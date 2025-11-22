Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incautadas 25 centollas y 175 kilos de vieiras en un operativo contra el furtivismo en Mugardos

La Guardia Civil interceptó el marisco en un vehículo donde también se portaban bolsas de red, una botella de buceo y un cinturón de plomos

Marisco hallado en el operativo contra el furtivismo.

RAC

Una operación contra el marisqueo furtivo se ha salado con la incautación de 175 kilos de vieiras y 25 centollas en Mugardos. La Guardia Civil observó a un hombre saliendo del agua con varios bultos voluminosos y a otras tres personas que se encontraban vigilando en las inmediaciones. Después de introducir el material en el vehículo e iniciar la marcha, los agentes los interceptaron y, durante la inspección del coche, encontraron bolsas de red con vieiras y centollas, una botella de buceo y un cinturón de plomos.

Marisco incautado por la Guardia Civil en Mugardos.

Fueron denunciados por infringir la Ley de Pesca de Galicia, con la intervención del material hallado y el vehículo. El Servicio de Guardacostas de la Xunta colaboró con el pesaje de las especies incautadas, 175 kilos de vieiras y 25 centollas.

