Incautadas 25 centollas y 175 kilos de vieiras en un operativo contra el furtivismo en Mugardos
La Guardia Civil interceptó el marisco en un vehículo donde también se portaban bolsas de red, una botella de buceo y un cinturón de plomos
Una operación contra el marisqueo furtivo se ha salado con la incautación de 175 kilos de vieiras y 25 centollas en Mugardos. La Guardia Civil observó a un hombre saliendo del agua con varios bultos voluminosos y a otras tres personas que se encontraban vigilando en las inmediaciones. Después de introducir el material en el vehículo e iniciar la marcha, los agentes los interceptaron y, durante la inspección del coche, encontraron bolsas de red con vieiras y centollas, una botella de buceo y un cinturón de plomos.
Fueron denunciados por infringir la Ley de Pesca de Galicia, con la intervención del material hallado y el vehículo. El Servicio de Guardacostas de la Xunta colaboró con el pesaje de las especies incautadas, 175 kilos de vieiras y 25 centollas.
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Una víctima mortal en un accidente en Lugo entre dos coches y un camión
- Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»
- La Xunta impulsa una gran senda de 1.300 kilómetros por todo el litoral
- Llegan las primera nieves del otoño a Galicia
- «Ya no hay navidades ni fiestas que celebrar»: más de 11.500 muertes en las carreteras gallegas en 40 años
- Sanidade ofrece cesiones salariales que los sindicatos ven «mínimas» y mantienen la huelga
- Nueva convocatoria con 700 plazas libres y 300 de promoción para la administración general