Incautadas 25 centollas y 175 kilos de vieiras en un operativo contra el furtivismo en Mugardos

Una operación contra el marisqueo furtivo se ha salado con la incautación de 175 kilos de vieiras y 25 centollas en Mugardos. La Guardia Civil observó a un hombre saliendo del agua con varios bultos voluminosos y a otras tres personas que se encontraban vigilando en las inmediaciones. Después de introducir el material en el vehículo e iniciar la marcha, los agentes los interceptaron y, durante la inspección del coche, encontraron bolsas de red con vieiras y centollas, una botella de buceo y un cinturón de plomos.

Marisco incautado por la Guardia Civil en Mugardos. / LOC

Fueron denunciados por infringir la Ley de Pesca de Galicia, con la intervención del material hallado y el vehículo. El Servicio de Guardacostas de la Xunta colaboró con el pesaje de las especies incautadas, 175 kilos de vieiras y 25 centollas.