Un nuevo error del PP deja en el aire facilitar la reversión de suelo forestal a agrario

Los equívocos del Partido Popular al registrar esta semana sus enmiendas a los presupuestos de la Xunta con las que pretendían modificar varias leyes, sumó ayer otra consecuencia, una que impedirá —salvo que busque vías alternativas o que incluso actúe en contra de sus propuestas— que se facilite el procedimiento para revertir terrenos forestales en fincas agrarias.

Este cambio estaba incluido —promovido por la Consellería de Medio Ambiente— en el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos, pero el PP registró una enmienda que anulaba esta modificación con la intención de presentar a la vez una reforma más extensa y detallada en el mismo sentido, de facilitar la reversión del uso del suelo. Pero lo que hizo fue registrar en plazo solo la propuesta de anulación; la de ampliación llegó 1 minuto y 39 segundos tarde y ya no se podrá tramitar con la ley de acompañamiento de los presupuestos, con lo que el propósito inicial de Medio Ambiente queda en el aire.

Los populares aseguran que los letrados no veían inconveniente y que ya había precedentes. El plazo terminó el pasado lunes a las 18.30 y el PP registró la enmienda a las 18 horas, 31 minutos y 39 segundos, por lo que confiaba en que por esos menos de dos minutos, la Mesa de la Comisión de Economía del Parlamento diera por válidas las enmiendas.

Pero no fue así. El BNG no aceptó y quedaron fuera, porque la decisión de la Mesa, en la que están PP, Bloque y PSOE, tenía que ser por unanimidad. Este órgano, reunido ayer, es el que valida la corrección de todas las enmiendas presentadas al articulado de la ley de presupuestos y a la ley de acompañamiento, un extenso documento que la Xunta aprovecha para modificar de una tacada decenas de otras leyes y que, antes de ser aprobado, el PP introduce modificaciones, a veces a para precisarlas y otras para una revisión más a fondo.

La razón del cambio que buscaba la Xunta radica en que la actual normativa establece que los terrenos que en el pasado fueron agrarios y se abandonaran, se convierten automáticamente en monte, pero que a la inversa se necesita un «proceso complejo» para devolverles la clasificación de tierra cultivable.

Por eso se buscaba la reforma de la Lei de Montes con una nueva redacción que consideraría monte las fincas agrarias que reúnan condiciones como llevar al menos 40 años abandonadas o con «señales inequívocas de carácter forestal» por la existencia de arbolado con más diez años y que cubran el 60% de la superficie. El objetivo de este proceso, voluntario, es posibilitar la recuperación de tierras agrarias y fijar población en el rural.

Este error del PP, cuyo desenlace se produjo ayer, se suma al del lunes, cuando dejó fuera sus propuestas para flexibilizar más la moratoria del eucalipto al abrir la mano a las excepciones para nuevas plantaciones. Tanto en un caso como en otro, la Xunta y el PP pueden mover aún ficha, pero ya no será tan fácil como si lo hicieran bien con las enmiendas.