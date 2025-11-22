Sanidade y sindicatos siguen sin acuerdo y se emplazan al lunes para evitar la huelga
Negocian cambios para mejorar el cómputo de la jornada en los PAC
p. Pérez
A tres días de que arranque la huelga en Atención Primaria, la Consellería de Sanidade y los sindicatos siguen sin cerrar acuerdos, aunque se mantiene la voluntad de diálogo. La Xunta está preocupada por el impacto de un paro en los centros de salud en plena epidemia de gripe y en un contexto de déficit de profesionales y ayer el conselleiro Antonio Gómez Caamaño defendió que Sanidade «está haciendo muchísimo por llegar a un acuerdo». «Esperamos que los sindicatos hagan lo mismo», pidió.
En la jornada de ayer se volvió a reunir el comité de huelga, donde están representados los sindicatos CIG, CCOO, UGT y CSIF. La negociación se centró en el sistema de cómputo de la jornada laboral de los trabajadores de los PAC. Las centrales denuncian que hay fallos y que no se le está pagando correctamente a los profesionales.
«Lo están computando mal y el trabajador sale perjudicado», explica Javier Martínez, de UGT. Esto sucede sobre todo cuando el profesional está de baja laboral o tiene un permiso. «En algunos casos le tienen que hacer una regulación negativa porque a final de año le sale que trabajó menos horas de las que debería», aclara. «Estuvimos hablando de conceptos que pueden estar mal», aclara Manuel González Moreiras, de la CIG. El lunes habrá una nueva reunión donde Sanidade se comprometió a llevar una propuesta por escrito sobre las reivindicaciones de los sindicatos.
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»
- La Xunta impulsa una gran senda de 1.300 kilómetros por todo el litoral
- Los médicos del área de A Coruña y Santiago amenazan con un paro indefinido
- «Ya no hay navidades ni fiestas que celebrar»: más de 11.500 muertes en las carreteras gallegas en 40 años
- Alvedro supera ya el millón de viajeros y capta un 17% más de tráfico que Vigo
- Sanidade ofrece cesiones salariales que los sindicatos ven «mínimas» y mantienen la huelga
- Nueva convocatoria con 700 plazas libres y 300 de promoción para la administración general