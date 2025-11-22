Los sindicatos anuncian otros dos días de paro en educación los días 16 y 17

La CIG-Ensino y STEG convocan dos jornadas de huelga de profesorado los días 16 y 17 de diciembre en Galicia, unas protestas que finalizarán con una manifestación en Santiago. La acción afectará a docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas especiales.

Los sindicatos denuncian que la Consellería de Educación ignora sus demandas para reducir ratios y recuperar horarios y más personal. Señalan que, de aprobarse las cuentas para 2026, las mejoras serían mínimas.

En cuatro meses de curso, se contabilizarán 5 jornadas de paros, el conflicto más intenso desde los años 80. CIG-Ensino y STEG instan a Educación «a abrir negociaciones de inmediato» para «intentar frenar estas convocatorias y mejorar la grave situación que atraviesan los centros educativos y que ya no pueden tapar más».