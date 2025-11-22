¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este sábado se esperan precipitaciones débiles por la tarde, con brumas y nieblas en zonas de montaña. Tras una madrugada con temperaturas muy frías, a partir del mediodía entrará una masa de aire templado que dejará temperaturas más suaves, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 13 grados. En el interior de la comunidad, seguirán registrándose heladas débiles. El viento soplará flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: