¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este sábado se esperan cielos cubiertos y precipitaciones por la tarde

Cielo nublado en A Coruña.

Cielo nublado en A Coruña. / LOC

RAC

Este sábado se esperan precipitaciones débiles por la tarde, con brumas y nieblas en zonas de montaña. Tras una madrugada con temperaturas muy frías, a partir del mediodía entrará una masa de aire templado que dejará temperaturas más suaves, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 13 grados. En el interior de la comunidad, seguirán registrándose heladas débiles. El viento soplará flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 6°C 13°C
  • Lugo -1°C 10°C
  • Vigo 5°C 14°C
  • Ferrol 4°C 13°C
  • Santiago 1°C 12°C
  • Pontevedra 2° 13°C
  • Ourense 1 13ºC

