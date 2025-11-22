¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Este sábado se esperan cielos cubiertos y precipitaciones por la tarde
Este sábado se esperan precipitaciones débiles por la tarde, con brumas y nieblas en zonas de montaña. Tras una madrugada con temperaturas muy frías, a partir del mediodía entrará una masa de aire templado que dejará temperaturas más suaves, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 13 grados. En el interior de la comunidad, seguirán registrándose heladas débiles. El viento soplará flojo variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 6°C 13°C
- Lugo -1°C 10°C
- Vigo 5°C 14°C
- Ferrol 4°C 13°C
- Santiago 1°C 12°C
- Pontevedra 2° 13°C
- Ourense 1 13ºC
