La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos

Junto con la creación de una senda que unirá Galicia de norte a sur por todo el litoral, la Consellería de Medio Ambiente ha previsto un segundo proyecto, para desarrollar en 2026, destinado a poner en valor la costa, una vez que a mediados de este año la comunidad ha asumido las competencias de gestión. Lo que quiere es comprar fincas privadas en el litoral para convertirlas en refugio, «es decir, una zona pública natural de especial conservación y de protección del medio ambiente».

De momento, según avanzó este sábado el departamento dirigido por Ángeles Vázquez, ya ha identificado más de 850 parcelas en la costa gallega susceptibles de convertirse en estos espacios protegidos, por lo que a partir de ahora explorará con los propietarios la posibilidad de comprárselos.

Esta iniciativa fue una de las presentadas por Galicia en la primera Cumbre del litoral, celebrada el jueves y el viernes en Baiona, con los representantes de otras comunidades costeras. No obstante, el proceso no es sencillo ni aparenta ser ágil. La propia conselleira precisó que se trata de un proyecto «complejo», ya que la tarea implica identificar cada finca, hacer una tasación del precio y la correspondiente cartografía y preparar toda la documentación.

Con las competencias en su mano desde el pasado julio, la Xunta estima que algo más del 10% de la superficie total de la costa de Galicia puede de convertirse en espacio protegido.

Esta medida daría así cumplimiento a lo recogido en el artículo 65 de la ley de gestión integrada del litoral, que regula la constitución de un patrimonio público de suelo en la costa para que actúe a modo de reservas en las que realizar actuaciones de cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural y cultural existente.

Estos lugares, que pasarían a ser de titularidad pública, se destinarían «a acciones en beneficio de la sociedad, en la línea del que se está haciendo en parques naturales como el Parque Natural Fragas do Eume, con usos compatibles con la protección de la biodiversidad pues se enmarcan en el compromiso del Gobierno gallego de mantener el equilibrio entre la dinamización de la costa y su protección y conservación», según cuenta la Xunta.

En esa cumbre de comunidades autónomas con litoral, Ángeles Vázquez les trasladó a los responsables autonómicos —y el sábado a los medios en un comunicado— que la costa es una de las piedras angulares de la actuación del Gobierno gallego y que 2026 «va a ser el año del litoral en Galicia», por lo que estas acciones programadas para el próximo año —tanto la compra de fincas privadas como la creación de la senda— serán la antesala de otras actuaciones que está preparando la Administración autonómica de cara al próximo Xacobeo, que será en 2027.