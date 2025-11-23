Bruselas hace cesiones a las regiones, pero mantiene centralizados los fondos

La rebelión de las regiones al nuevo marco presupuestario de la UE, que les arrebata la gestión de los fondos de cohesión para centralizarla en los estados, ha obligado a la Comisión Europea a mover ficha para matizar su propuesta inicial. Bruselas hace cesiones pero «insuficientes», a juicio de la Xunta, que advierte que sigue dejando en manos de los gobiernos de cada país la administración y reparto de los recursos europeos.

Fue el pasado mes de julio cuando se hizo pública la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y se confirmó el giro centralizador en la gestión de los fondos de cohesión. En Galicia son 3.700 millones de euros los que están en juego. Bruselas quiere replicar el modelo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aplicado tras el covid, por el cual se asignaban los fondos a cada gobierno y después este los distribuía entre las regiones.

Pero no es el único punto de conflicto. Se meten en un único paquete los fondos de cohesión, de política social, pesca y agricultura, lo que en la práctica supondrá un recorte en algunas áreas que también disgusta a la Xunta. Pero no solo Galicia está en contra. El Comité de Regiones, liderado por el Ejecutivo gallego, suscribió una declaración en Santiago para reclamar mayor participación autonómica en la gestión de los fondos. La propuesta de Bruselas tampoco convence entre los grupos del Parlamento europeo.

Ante la amenaza de bloqueo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, envió una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, donde planteaba una serie de cambios en su propuesta inicial.

El secretario xeral de Relacións Exteriores de la Xunta, Jesús Gamallo, aclara que «no es un documento oficial» pero subraya que «no tiene precedentes» que la Comisión Europea matice su propuesta inicial antes de iniciar las negociaciones, lo cual es síntoma de que están abiertos a más cesiones. En todo caso, advierte que estas últimas matizaciones son «puramente cosméticas». Así, se introducen garantías para evitar recortes bruscos en la financiación de las regiones. «Si los gobiernos se alejan de las directrices europeas tendrán que justificarlo», explica Gamallo. «Pero esto no garantiza nada porque no muda la arquitectura de gestión de los fondos. Es una operación de maquillaje», apunta el secretario xeral de Relacións Exteriores.

Además, según este documento «no oficial», se va a dar a los líderes regionales más capacidad para decidir cómo se gasta el dinero ofreciéndoles un asiento en las reuniones de planificación presupuestaria entre los gobiernos nacionales y la Comisión Europea.

Otro de los cambios propuestos que tampoco convence a la Xunta es que Bruselas introduce una cláusula para garantizar que los fondos de cohesión lleguen a todas las regiones y no solo a las más pobres. «Fija un umbral mínimo en las políticas de cohesión para las que están en transición, como es el caso de Galicia, y para las más desarrolladas del 25 por ciento, lo cual es muy escaso. Porque eso quiere decir que el 75 por ciento lo pueden llevar las menos desarrolladas», lamenta Gamallo.

«Por eso seguimos rechazando de plano la propuesta de la Comisión Europea», advierte. Según explica, las regiones deben participar tanto en la planificación de los programas de fondos europeos como en su ejecución.

Y tras las quejas por el recorte de fondos en pesca y agricultura, Von der Leyen plantea dar más autonomía a la PAC en el marco presupuestario, que la pesca tenga una dotación específica y que los estados miembros destinen al menos el 10 por ciento de las ayudas a zonas del rural.

Sin embargo, se mantiene la centralización de los fondos. Cada Estado aprobará un plan único donde deberá determinar cuánto dedica a cohesión, cuánto a asuntos sociales, a pesca y a agricultura. Y después tendrá que distribuir esos fondos entre las comunidades. «Les da un poder enorme a los gobiernos», señala Gamallo, que recuerda que ya se hizo así con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y Galicia no resultó beneficiada. Además, lamenta que aún desconocen cuál es la posición del Gobierno de España al respecto. En todo caso, apunta que aún «queda camino por recorrer» porque las negociaciones están en una fase «muy primaria».