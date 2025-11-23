Entrevista | Ana Pontón Líder do BNG
«A secuencia na Xunta é clara: Madrid manda, Rueda obedece e Galicia perde»
martín g. piñeiromartín g. piñeiro
Ana Pontón acaba de chegar de viaxe de Arxentina e Uruguai, unha axenda exterior coa que o BNG busca «proxectar Galicia no mundo». En clave doméstica, a líder do BNG alerta de que "a sombra de Feijóo é alongada" e provoca a "submisión total" de Rueda e da Xunta ao PP de Madrid. A de Sarria defende o seu liderado interno no Bloque e amosa preocupación polos casos de corrupción estatais.
Acaba de chegar de viaxe de Uruguai e Arxentina. A que responde esta estratexia de reforzar a axenda exterior do Bloque?
Por un lado, o contacto coa comunidade galega no exterior dános a oportunidade de presentar o proxecto de goberno do BNG e facemos máis lobby como galegos. E á vez, vemos experiencias de éxito que podemos aproveitar para o país, como a aposta que fixo Uruguai por un sector público da enerxía, similar ao que nós propoñemos. Por outra banda, para nós é importante estreitar lazos con outras forzas políticas e proxectar Galicia no mundo.
Está en Suramérica a solución a problemas estruturais de Galicia como o demográfico ou o laboral ?
O retorno é unha oportunidade. Pero a estratexia da Xunta, copiada dunha proposta do BNG, non ten demasiado impulso. Falamos de 2.000 beneficiarios, unha achega pequena sobre o volume de galegos e descendentes que hai na emigración. Nós propoñemos incrementar nun 50% os fondos dese programa de retorno. E tamén reforzar ese vínculo da segunda e a terceira xeración con Galicia a través da creación do Instituto Rosalía de Castro, un ente para a proxección internacional da cultura e a lingua de Galicia, a única do Estado castigada.
O Orzamento 2026 está listo pero o BNG rexéitao. Que cambiaría?
Cambiaría o Orzamento de arriba a abaixo, porque non vai solucionar os problemas de Galicia. Ten moita propaganda e poucas solucións. Un exemplo é a vivenda, onde falan dunha aposta sen precedentes e logo vemos que a execución orzamentaria en vivenda vai con moitísimo atraso. Os orzamentos cronifican os retrocesos sociais e o estancamento económico de Galicia.
O BNG mantén a sanidade como un dos seus cabalos de batalla. É un problema de cartos ou hai máis?
Temos un problema moi importante en Atención Primaria, que sufriu un recorte acumulado de 1.650 millóns. Polo tanto, a falta de recursos xera problemas graves, porque unha espera dun mes para ir ao médico de cabeceira non é normal, non é aceptable e supón un deterioro importante da saúde pública. E vemos un persoal farto de precariedade, das ocorrencias e do maltrato desta Xunta. Así que creo que na sanidade galega faltan tres cousas: recursos económicos na pública, que se están desviando á privada; investir máis en Atención Primaria, porque estamos segundos de España pola cola; e ir cara un novo modelo de Primaria máis multidisciplinar onde se amplíen especialidades como psicoloxía clínica, podoloxía, terapia ocupacional... para descargar os médicos de cabeceira. Por que non se fai? Porque o PP non quere. A súa idea é desmantelar o público para beneficiar o privado.
O PP acúsaos de ser os do non: eólica, industria, biogás... Por onde pasa entón o futuro industrial?
O BNG promove un modelo alternativo á megaminería e á megacelulosa. Defendemos un desenvolvemento sustentable, no que a enerxía se planifique e no que se teña en conta o medio ambiente e o rural. Galicia non pode ser un lugar onde veñan as empresas arrasar con todo e deixarnos as súas consecuencias. Vémolo co litio, onde nos queren impoñer unha explotación pero ese litio non se transformará aquí senón en Zaragoza, onde vai crear 4.000 empregos. O modelo do PP é ese: aquí extráense os recursos e os procesos industriais van fóra. Rueda está subordinado aos intereses das grandes empresas pero iso é letal para o futuro de Galicia, porque nun momento de cambio como o actual esa política pode pasarlle factura a moitas xeracións futuras.
A axenda política galega leva tempo estatalizada. Vai a peor?
Rueda importa a crispación e a mentira, unha política moi madrileña, e está absolutamente subordinado aos intereses electorais de Génova. A sombra de Feijóo é moi alongada e Rueda non saíu dela. E o grave é que vai contra os intereses de Galicia, porque o BNG negociou no acordo de investidura que a comunidade teña unha condonación de débeda, que poden ser 4.000 millóns, e o presidente Rueda di que non nos interesa. Isto é un exemplo de ata que punto está subordinado. A secuencia é clara: Madrid manda, Rueda obedece e Galicia perde.
Vaise abrir outra vez o melón do financiamento. É optimista?
Levamos máis dunha década cun sistema caducado que nos fai perder posicións. Euskadi ten un sistema que lle permite ter o control dos seus recursos, en Cataluña danse pasos para que o teña... E Galicia vai quedar fóra pola submisión de Rueda aos intereses do PP de Madrid. E o primeiro que hai que facer é rachar a idea falsa de que Galicia é pobre e vive da solidaridade madrileña, que os nosos impostos non dan para manternos. Iso é falso: o Estado recada aquí máis do que inviste.
Para o BNG as autonómicas foron un varapau moral pola expectativa creada. Recuperou o pulso?
Nunca o perdemos. Tivemos un resultado histórico e estamos máis preto que nunca dese obxectivo que é darlle aos galegos un Goberno modernizador que poña no centro este país e á súa xente. O resultado deunos máis azos e creo que imos na boa dirección, vendo a agresividade e o nerviosismo do PP.
E percibe erosión do seu liderado interno no BNG?
Os proxectos son colectivos. Eu noto unha gran ilusión nesta nova etapa e vexo xente que cre que temos que seguir nesta liña e fortalecer o proxecto que nos trouxo ata aquí. Porque para o BNG é estratéxico conseguir a presidencia da Xunta, clave para mellorar o país.
O BNG é crítico cos escándalos que salpican o PSOE. Está en risco o seu apoio ao Goberno?
Non estamos en Madrid para apoiar a Pedro Sánchez, senón para defender os intereses de Galicia. Chegamos a un acordo de investidura para lograr avances relevantes no tren, AP-9, saneamento, débeda... Aí é onde se ve a utilidade do BNG. Pero vemos con preocupación como hai unha corrupción sistémica que afecta ás forzas estatais, prácticas que non podemos tolerar, porque a corrupción rouba o de todos e dana as instituciónsnun momento onde vemos como avanzan forzas que cuestionan os fundamentos da democracia. Tolerancia cero coa corrupción. No BNG estamos cero persoas condenadas e esa é a mellor garantía para a cidadanía.
Cre que haberá eleccións xerais no ano 2026?
Son incapaz de adivinar. Non creo que na folla de ruta do presidente estén as eleccións, pero outra cousa é se as circunstancias xudiciais llo permiten. En todo caso, agora hai un Goberno e debe impulsar unha axenda social e cumprir con Galicia e se o fai así, terá a disposición do BNG. Pero vemos cousas que non nos gustan, como unha deriva militarista que vai provocar recortes sociais si ou si.
É difícil facer política nun contexto como o actual, no que parece que todo vale?
Estamos nun contexto difícil, sobre todo porque a polarización e a crispación o que fai é afastar a cidadanía da política e favorecer os discursos extremos. Por iso me parece grave ver o PPdeG querendo impor tamén en Galicia esa forma de facer política, porque no fondo son conscientes de que o seu balance de xestión non se sostén, xa que o descontento social é cada vez maior. A estratexia do PPdeG é traer a crispación, porque se hai insultos e lameira, non falamos dos problemas da sanidade, a educación, a vivenda... Na lameira desaparece a política.
O exemplo é que apenas se fala xa dos lumes.
Nós seguimos lembrando os lumes, entre outras cousas porque hai milleiros de persoas sen auga potable pola irresponsabilidade do PPdeG, que non tomou medidas malia estar alertado de que a cinza chegaría aos ríos. E imos seguir lembrando que hai que tomar decisións.
