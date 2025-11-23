¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este domingo se espera la llegada de un frente por el norte lo que traerá una jornada de cielos nubosos y con chubascos, más activos en las provincias atlánticas, que se irán generalizando con el avance de la mañana, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en las máximas, mientras que en las mínimas será más notable. En A Coruña, los termómetros oscilarán entrre los 13 y los 16 grados.

El viento soplará del sudoeste moderado con intervalos fuertes en el litoral.

La Aemet ha activado un aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros. En el litoral de A Coruña, se espera viento de fuerza 7 que podrá superar los 60 km/h.

