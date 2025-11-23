¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Cielos nubosos con chubascos este domingo. Las temperaturas experimentarán un notable ascenso
Este domingo se espera la llegada de un frente por el norte lo que traerá una jornada de cielos nubosos y con chubascos, más activos en las provincias atlánticas, que se irán generalizando con el avance de la mañana, según el pronóstico de MeteoGalicia.
Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en las máximas, mientras que en las mínimas será más notable. En A Coruña, los termómetros oscilarán entrre los 13 y los 16 grados.
El viento soplará del sudoeste moderado con intervalos fuertes en el litoral.
La Aemet ha activado un aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros. En el litoral de A Coruña, se espera viento de fuerza 7 que podrá superar los 60 km/h.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 13°C 16°C
- Lugo 7°C 12°C
- Vigo 14°C 16°C
- Ferrol 12°C 16°C
- Santiago 10°C 13°C
- Pontevedra 12° 15°C
- Ourense 11°C 15°C
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Una víctima mortal en un accidente en Lugo entre dos coches y un camión
- Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»
- La Xunta impulsa una gran senda de 1.300 kilómetros por todo el litoral
- Llegan las primera nieves del otoño a Galicia
- «Ya no hay navidades ni fiestas que celebrar»: más de 11.500 muertes en las carreteras gallegas en 40 años
- Sanidade ofrece cesiones salariales que los sindicatos ven «mínimas» y mantienen la huelga
- Nueva convocatoria con 700 plazas libres y 300 de promoción para la administración general