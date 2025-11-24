Los minerales críticos de Galicia, un negocio de hasta 45.000 millones

En la última actualización del listado, la Unión Europea detectó 34 materiales críticos fundamentales para la economía de los estados miembros y de los que hay una gran dependencia de terceros países. Es el caso del cobalto, del litio, del magnesio o de las tierras raras, imprescindibles para la producción de pilas, baterías, paneles solares, imanes y gran parte de los elementos necesarios para asegurar la transición energética. En este contexto, en el que la UE promueve el autoabastecimiento y la extracción sostenible dentro de sus fronteras, Galicia presenta un enorme potencial que ahora ha sido cuantificado por un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela, y presentado este lunes tras el Consello de la Xunta: con 18 de estos minerales, la comunidad presenta una de las concentraciones más significativas de materias críticas de Europa occidental, con un valor económico que podría alcanzar los 45.000 millones de euros.

Concretamente, el estudio, encargado por la Xunta y presentado este lunes por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, estima que los recursos analizados tienen un valor económico de entre 25.000 y 45.000 millones de euros, e identifica cinco zonas o corredores que destacan por su composición geológica. Se trata del corredor Santiago-Touro-Lalín, rico en cobre, cobalto, zinc y galio, entre otros; del corredor Cabo Ortegal-Moeche (cromo y platino);_el de Penouta-Forcarei (litio, estaño, tantalio y niobio); el de San Fins-Santa Comba (wolframio, estaño y bismuto); y el de Vigo-Tui-Porriño, con presencia de tierras raras y, por lo tanto, clave para la transición ecológica.

En todo caso, no todos los yacimientos presentan el mismo potencial, y, de hecho, el 75% de su valor económico provendría de la explotación y transformación de seis de estos minerales: el cobre y el cobalto, el wolframio, el litio, las tierras raras y el tantalio.

En este contexto, tal y como resumió la conselleira, «Galicia tiene un potencial en elementos críticos extraordinariamente rico, y, por lo tanto, como Gobierno creemos que es una responsabilidad impulsar la estrategia minera», haciendo hincapié, eso sí, en que «es necesario establecer cadenas de valor completas que vayan desde la extracción a la fabricación final de los productos», y en que la Ley de Recursos Naturales establece la obligación de que cualquier explotación de un recurso natural en la comunidad debe repercutir de forma positiva en los vecinos de la zona. En esta línea, a principios del próximo año se hará otra convocatoria de derechos mineros de investigación caducados, priorizando, precisamente, los relacionados con estos 18 materiales, en línea con las directrices de la UE.

Moratoria del eucalipto

En otro orden de cosas, cuestionado al respecto, este lunes Rueda señaló que actualmente se está analizando una forma de solventar el «error» que cometió el Grupo Popular al no registrar las enmiendas que permitirían flexibilizar aún más la moratoria del eucalipto, algo que «no es tan sencillo». «Veremos la fórmula para poder introducirla cuanto antes, pero dentro de unos cauces, no nos vamos a saltar la normativa», aseguró el mandatario autonómico.