Galicia tendrá casi 300 millones menos para gastar en tres años si cae la senda de déficit

El Ministerio de Hacienda se encuentra ultimando la senda de estabilidad presupuestaria de cara a los años 2026, 2027 y 2028, un trámite previo fundamental para la elaboración de los presupuestos generales del Estado (PGE) y que marca los objetivos de déficit de comunidades y ayuntamientos para ese periodo. El departamento que dirige María Jesús Montero trabaja para poder llevarla al Congreso de los Diputados para su votación antes de que acabe el año.

En ese escrutinio, además de la consistencia del Gobierno, incapaz de aprobar unas cuentas en lo que va de legislatura, estará también en juego el margen adicional de gasto que Montero prometió a las comunidades el pasado lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según lo expuesto en esta reunión, las autonomías tendrían la posibilidad durante estos tres años de ejecutar un gasto mayor de lo que ingresan, hasta un máximo del 0,1% de su PIB.

Sin embargo, conocedora de la difícil aritmética parlamentaria de la que dispone el Gobierno en las Cortes —cabe recordar que el pasado año PP, Vox y Junts ya tumbaron la senda de déficit que proyectaba el Gobierno—, María Jesús Montero ya ha afirmado que este pequeño colchón económico del que dispondrían las comunidades quedaría en nada si los objetivos de deuda no superan la votación parlamentaria.

Así, en caso de que la senda proyectada por el equipo de la ministra Montero decaiga en la sede del legislativo, Galicia dispondría de 280,7 millones de euros menos para gastar en los próximos tres años. Concretamente, serían 89,8 millones para el ejercicio 2026, 93,6 millones para el 2027 y 97,3 millones para el 2028. Al tratarse de un margen de gasto ligado al PIB, la comunidad sería la sexta más afectada tras Madrid y Cataluña —que perderían más de 1.000 millones cada una—, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

El ofrecimiento realizado por Montero no pareció tener un gran impacto entre los consejeros autonómicos de Hacienda, que el pasado lunes votaron en contra de esta senda de estabilidad en el CPFF. Además, la ruptura del Gobierno con Junts —que tampoco ostenta el poder ejecutivo en Cataluña— no otorga buenos presagios al Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la aprobación del objetivo de déficit. Un resultado negativo que detraería este margen de gasto adicional para las comunidades en competencias directas como sanidad, educación o política social.