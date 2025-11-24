ITG absorbe EnergyLab tras la entrada de Inditex, Naturgy y Finsa en su patronato

ITG (Instituto Tecnológico de Galicia), que hace dos semanas consumó la entrada de Intitex, Finsa y Naturgy en su patronato, ha absorbido a EnergyLab "en un paso estratégico que lo convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización e inteligencia energética, reforzando su liderazgo en innovación tecnológica y transición hacia la descarbonización", según destaca el centro tecnológico, con sede en A Coruña.

En un comunicado, explica que "la fusión de ambos centros tecnológicos permitirá a ITG abordar actividades aún más ambiciosas y multidisciplinares en áreas clave de la transición energética, impulsando la competitividad del tejido empresarial gallego y nacional".

La absorción de EnergyLab, un centro dedicado a la investigación con oficinas en Vigo, añade, se ha realizado garantizando la continuidad de todas las actividades de EnergyLab, así como la preservación de su equipo humano, su conocimiento técnico y su red de colaboradores y proyectos estratégicos, iniciando un nuevo escenario de crecimiento para ITG.

"La fusión de EnergyLab en ITG, realizada desde el respeto a su trayectoria y talento profesional, permitirá multiplicar nuestro impacto en el ámbito de la energía sostenible y la innovación tecnológica".

"Galicia cuenta ahora con un centro más fuerte, más competitivo y con mayor capacidad de generar soluciones de futuro", afirma Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.