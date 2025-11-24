Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga

Un joven ha apuñalado a otro en la tarde de este pasado sábado en la Alameda de Santiago de Compostela. Según informaron fuentes de la Policía Nacional a EL CORREO GALLEGO --de Prensa Ibérica, que también edita este periódico-- el apuñalamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la estatua de As Dúas Marías tras una discusión entre ambos jóvenes, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes. "El herido se metió o molestó a la novia del autor del apuñalamiento, y se inició una pelea entre ambos, y en el transcurso de la reyerta el agresor sacó un arma blanca y le propinó dos puñaladas", añadieron fuentes policiales.

Hasta el lugar del suceso, que se registró alrededor de las 20.30 horas, se trasladaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional y Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que trasladaron al herido, cuya vida "no corre peligro", al Hospital Clínico. El agresor se dio a la fuga y en la tarde de este domingo aún no había sido localizado.