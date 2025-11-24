La presión fiscal de los concellos gallegos se aleja de la media nacional

Cuando se analiza la financiación municipal, una de las características que mejor define a las entidades locales gallegas es su «raquitismo presupuestario», derivado de unos ingresos totales y por cabeza muy por debajo de la media nacional, lo que conlleva, a su vez, a un también muy contenido gasto por habitante.

Y esto no solo tiene que ver las transferencias que reciben del Gobierno central, de la participación en los ingresos del Estado (PIE) y, en mucha menor medida, de la Xunta, sino también con el comportamiento de los concellos gallegos ante los impuestos propios que gestionan, que no utilizan siquiera a media potencia para inflar sus arcas. De hecho, los gallegos son los ayuntamientos de España con la menor presión fiscal per cápita, situándose en el 75% de la media nacional y además ensanchando esta brecha.

Índice de ingresos fiscales municipales / L. O.

Así se recoge en el informe elaborado este mes por el Ministerio de Hacienda sobre la financiación local, con datos del año 2023 y con la información proporcionado por el 85,9% de las entidades locales, lo que supone un 96,24% de la población nacional, y que deja fuera a los municipios de Álava debido a la escasa representatividad de los datos aportados.

En el conjunto de los ayuntamientos, los ingresos procedentes de los impuestos municipales ascendieron a 664,3 euros por cabeza. Pero en el caso de Galicia se quedaron en 495,54 euros, lo que representa el 74,6% de la media del Estado, siendo en 2022 el 76,2% y en 2021, el 74,75%, por lo que se agranda la brecha con respecto al comportamiento de los demás municipios españoles.

Dejando al margen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el mayor índice de ingresos fiscales corresponde a Baleares, con 877 euros por habitante, lo que supone situarse un 32% por encima de la media española. En Cataluña se está en un 19%, con 790 euros por cabeza, y en Madrid, en un 10% superior a la media (733 euros).

La que más se aproxima a Galicia, por el bajo impacto impositivo, es Navarra, con 572 euros por habitante, el 79,4% de la media estatal. Y ya el resto de comunidades autónomas, están todas por encima del 80%.

Los cinco ‘grandes’

Los principales impuestos que gestionan los ayuntamientos son cinco. El fundamental es el IBI, que es el que más ingresos reporta a las arcas municipales. En el caso de Galicia, en 2023 reportó casi 604 millones de euros para la caja. Le siguió en importancia el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con 131 millones.

El tercero sería el de actividades económicas, con 77 millones, y luego el resto de tributos, algunos ya voluntarios como el de plusvalía o el de construcción, y la tasas, que aportan unos 90 millones para dar un total de 1.336 millones de euros de recaudación.

A estos fondos, además, se suman la PIE y otras transferencias de la Xunta y del Gobierno central, pero la escasa presión fiscal municipal en Galicia penaliza al resto de magnitudes, como los ingresos y los gastos totales por habitante.

Así, el ingreso medio por habitante fue de 1.392,6 euros, siendo las comunidades autónomas con mayores dígitos el País Vasco (1.763), Cataluña (1.607) y Aragón (1.479). En el lado opuesto figuran Murcia (1.091), Galicia (1.139) y Cantabria (1.178), con los menores ingresos por habitante por todos los conceptos.

Y si hay pocos ingresos, obviamente, también se resienten los gastos. El gasto medio por habitante fue en 2023 de 1.361 euros, siendo un 30,8% más elevado en los municipios con más de un millón de habitantes, según detalla el Ministerio de Hacienda. Las comunidades autónomas con mayor gasto por habitante son, precisamente, las que más fondos recaudan.

Al frente figura el País Vasco, con 1.727 euros per cápita, Cataluña (1.563) y Aragón (1.477). Por el contrario, las comunidades autónomas donde las entidades locales registran menor gasto por habitante son Murcia (1.086 euros), Galicia (1.137) y Asturias (1.187). Solo cuatro comunidades autónomas registran un gasto por habitante superior a la media nacional.

Un modelo de financiación que lleva 22 años sin actualizar

En política nacional, cuando se discute sobre el modelo de financiación, lo primero que salta es la autonómica. Pero las administraciones locales también tiene su propio sistema, igual de desfasado, o más, que el de las comunidades y que encima va siempre a remolque, en segundo plano.

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, reclamó la pasada semana, de nuevo, la renovación del sistema y señaló el encuentro que mantendrá con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a comienzos de 2026, como un «momento decisivo».

Ayuntamientos y diputaciones mantienen el mismo modelo de financiación desde 2002, es decir, 23 años sin actualización. «Mientras se negocia el nuevo sistema de financiación autonómica, debemos alzar la voz y exigir que, en paralelo, se aborde también la financiación local», reclamó García-Pelayo.