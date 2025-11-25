Con más de 146.000 usuarios, el Bono Peixe aumentó las ventas un 13%
La primera edición del programa de dinamización e incentivo del consumo de pescado y marisco, conocido como Bono Peixe, concluyó con más de 146.000 consumidores beneficiados, según detalló ayer la Xunta. Concretamente, con una dotación de 2,5 millones de euros, se financiaron más de medio millón de operaciones, por un valor de 11 millones de euros. Esto ha repercutido en un aumento de las ventas de un 13% en los 750 establecimientos adheridos.
Según refleja el balance de la iniciativa, los supermercados acumularon el 52% de las ventas vinculadas al Bono Peixe, mientras que locales establecidos en las provincias más pobladas, A Coruña y Pontevedra, concentraron el 83,3% de los descuentos. El descuento medio por persona, por su parte, se situó en los 18 euros, puesto que, si bien el crédito era de 50 euros, una vez se agotó el presupuesto se dejaron de aplicar las bonificaciones.
