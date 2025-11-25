Los centros de investigación de excelencia captan en 5 años 221 millones de inversión

La red CIGUS, conformada por los 10 centros de investigación universitaria de excelencia de la comunidad, es, según destacó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, un «ejemplo magnífico» del tirón del I+D+i gallego. Así lo constata el informe presentado en el Consello de Goberno, que refleja que, desde 2020, estos 10 centros han captado más de 221 millones de euros en proyectos de investigación. «Es decir, por cada euro invertido hay un retorno de 3 euros», celebró el mandatario, recordando que en este tiempo la Xunta ha invertido en la red 68 millones de euros.

En estos 10 centros, que pertenecen a las tres universidades gallegas y que desde 2020 conforman la conocida como red CIGUS, trabajan en la actualidad 1.600 investigadores, de los que alrededor del 90% (1.445) son contratos financiados por la Xunta, y 447 investigadores posdoctorales (280 financiados por la Xunta).

En esta línea, el Ejecutivo autonómico destacó ayer la capacidad del CIGUS para captar talento de fuera, puesto que en 2024 el 46% de los investigadores que se unieron a los centros eran o de otras comunidades o de otros países. Además, según señaló el presidente, se están apoyando 427 grupos de investigación, el mayor número de la historia del sistema gallego, por un importe de 114 millones de euros.

Finalmente, recordó que la semana pasada la red CIGUS consiguió, por primera vez para Galicia, la concesión de un proyecto europeo de las Acciones Marie Sklodowska-Curie COFUND, que permitirá contratar a 40 investigadores posdoctorales para los próximos 5 años. Para ello, el presupuesto asciende a los 11 millones, de los que la Unión Europea pondrá 5,6 y la Xunta, el resto.