La IA generativa despega con timidez en Galicia: la usa un tercio de adultos

Herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, LlaMA o Midjourney son algunos de los múltiples rostros que está adoptando la denominada inteligencia artificial generativa (IAG). La comunidad educativa, por ejemplo, lleva tiempo reconociendo el uso de ChatGPT entre el alumnado y, de hecho, la Consellería de Educación ultima una Lei de educación dixital que incluirá un capítulo dedicado a la IA para sacarle el «máximo rendimiento» y «minimizar» riesgos. Con ley o sin ella, los estudiantes ya recurren a esta tecnología y no son los únicos. El INE (Instituto Nacional de Estadística) le ha preguntado a la población de 16 a 74 años y le ha puesto cifras al fenómeno, aunque el dato gallego es modesto en comparación con el grueso de las autonomías.

En concreto, según la Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares, un 32,2% —casi una tercera parte, unos 645.000— de los alrededor de dos millones de gallegos en esas edades responde afirmativamente cuando se le pregunta si en los últimos tres meses utilizó alguna herramienta de IA generativa para crear contenido como texto, imágenes, código de programación o vídeos a partir de preguntas o instrucciones, un porcentaje que sitúa a Galicia de cuarta por la cola en el ranking autonómico, a casi seis puntos por debajo de la media estatal y el doble si se la compara con la líder, Cataluña, donde el recurso a esta tecnología disruptiva roza el 45%. Estarían por debajo País Vasco (31,3%), Castilla-La Mancha (30,6%) y Extremadura (29,4%). El análisis por comunidades no detalla si hay diferencias de comportamiento por sexo o por edad, pero las conclusiones del conjunto autonómico sí reflejan un porcentaje ligeramente superior en hombres que en mujeres (39,9% frente a 35,9%) y que el fenómeno va a menos según aumenta la edad: entre 16 y 24 años admiten haber empleado la IA generativa tres de cada cuatro entrevistados.

Uso de alguna herramienta de Inteligencia Artificial Generativa en los últimos tres meses. / Hugo Barreiro

Con todo, cuando el INE pregunta a quienes la emplean con qué fin lo hacen, la respuesta mayoritaria no es para la «educación formal (escuela, universidad, etc.)», cuya comunidad está configura, en buena medida, por el alumnado joven. Conforme a la encuesta, serían un 14,6% de gallegos de 16 a 74 años los que reconocen echar mano de la IA para las tareas de clase o de la facultad, los sextos que menos y 1,6 puntos por debajo de la media estatal. Aun así, en cifras absolutas, suponen más de 292.000 personas.

Lo más habitual en Galicia, lo mismo que en el resto del Estado, es beneficiarse de la IA generativa para fines «privados»: lo reconoce así una cuarta parte de los gallegos —un 24,8 por ciento—, casi el doble de los que recurren a ella para estudiar o para trabajar —un empleo que admite un 14,2 por ciento de encuestados—, aunque los motivos pueden ser varios. Al margen de la finalidad, Galicia se queda por debajo de la cifra estatal en las tres finalidades analizadas.

¿Y qué ocurre con las 1,2 millones de personas que respondieron que no? El INE analiza las razones: casi dos de cada tres alegaron que no lo necesitaban; un 44 por ciento admitió que no sabía como utilizarlas; un 46,6 por ciento las evitó por privacidad, seguridad y protección y un 27 por ciento alegó que no sabía ni que existían.

La Xunta pide un plan para extender el uso de la IA

Galicia dispone ya de una «hoja de ruta para avanzar e intentar generalizar el uso» de la IA «en la administración, las empresas y en el día a día de los gallegos». Así lo anunció ayer su presidente, Alfonso Rueda, tras dar luz verde el Consello de la Xunta al Programa Galego de IA 2026-2028, dotado con 54 millones.

Con las nuevas herramientas se busca, entre otras metas, «mejorar» los canales de atención a los ciudadanos y solventar con mayor rapidez trámites públicos. Se usará en gestión forestal, emergencias, movilidad o vivienda.