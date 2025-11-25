Planas confía en relajar pronto las medidas por la gripe aviar

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que la situación de la gripe aviar en España se mantiene estable y que, si continúa esta tendencia, «dentro de algunas semanas» podrían relajarse las medidas de bioseguridad aplicadas en las granjas —confinamiento de ejemplares de forma obligatoria desde el día 13 de este mes—. El ministro pidió «tranquilidad» y recordó que no se han registrado novedades significativas, incluido el caso de un zorro infectado, que calificó como un episodio aislado «sin mutación del virus» y aunque ayer mismo se confirmó un foco en Gijón de gripe aviar en una oca de un parque urbano.

Mientras, solo unas horas más tarde trascendía una recomendación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (organismo científico conocido por sus siglas en inglés, EFSA) a los países comunitarios: reforzar la vigilancia y las medidas de seguridad ante la alerta de nuevos focos y el riesgo de propagación en aves e incluso en mamíferos. Recalca las medidas de alta bioseguridad en la cría avícola, en las zonas de producción y de sacrificio; el confinamiento en zonas con gripe aviar altamente patógena en aves silvestres, un control especial a los humedales y puntos de parada migratoria.

En Galicia, la Consellería do Medio Rural confirmó anteayer la detección de seis aves silvestres infectadas que conforman cuatro focos. Uno de ellos corresponde a una gaviota sombría hallada en Sanxenxo, otro foco agrupa a tres gaviotas patiamarillas encontradas en Cee, mientras que una cuarta gaviota patiamarilla fue localizada en A Pobra do Caramiñal. El cuarto foco lo constituye un alcatraz común recogido en Ortigueira. Por el momento, no se han comunicado incidencias en explotaciones gallegas vinculadas a estos focos silvestres. En Galicia el tejido avícola asciende a unas 1.303 explotaciones de aves, incluyendo granjas de pollos, patos y otras especies y gallinas ponedoras, según la Xunta.