Educación pide una solución para el programa de auxiliares de conversación

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, remitió ayer una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, instándola a solucionar las «discrepancias» en el seno del Gobierno central que pueden poner en riesgo el programa de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras. En un comunicado, la Xunta subraya que el Ministerio de Trabajo está cuestionando las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación para esos auxiliares, exigiéndoles un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, pese a ser participantes en un programa de intercambio cultural.

Al respecto, Rodríguez considera «incomprensible» ese asunto y lamenta que el Ministerio de Educación «no esté defendiendo una iniciativa que tan buenos resultados ha ofrecido en los últimos años». Las comunidades siguen sus directrices pero se encuentran «indefensas ante el cuestionamiento» del Ministerio de Trabajo, indica el conselleiro en la misiva enviada.

Todo ello sobre una iniciativa, recordó, que en Galicia está en marcha desde hace 15 años y que ahora se ve inmersa en un «conflicto innecesario que perjudica al alumnado y al aprendizaje de idiomas, una situación muy difícil de explicar más allá de la incoherencia política».