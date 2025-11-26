El Gobierno da 9,3 millones extra para digitalizar la sanidad gallega
A Coruña
El Gobierno central destinará 9,3 millones extra a digitalizar la sanidad gallega, según informó ayer la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González, en A Coruña tras reunirse con la Xunta para suscribir un convenio en esta materia. «Es evidente todo el esfuerzo que estamos haciendo en digitalizar la salud, es mejorar la vida de la ciudadanía, mejorar nuestro propio sistema público de salud, ser capaces gracias a IA y a la digitalización de predecir enfermedades, monitorizar enfermedades crónicas», alegó .
Respecto al convenio firmado, la Xunta especificó que se trata de una inversión «financiada por la UE».
