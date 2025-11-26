El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados

El Ministerio de Sanidad volvió a instar este miércoles a las comunidades autónomas a alcanzar un acuerdo para un protocolo común de actuación ante los virus respiratorios que contemple el uso de mascarillas en espacios cerrados cuando sea necesario. Se trata de una iniciativa, recordó la ministra, Mónica García, que el año pasado no se pudo poner en marcha tras ser «rechazada y boicoteada por el Partido Popular», y que finalmente salió adelante a modo de recomendación, lo que «limitó su alcance». Ahora, el Gobierno ha dado de margen a las autonomías esta semana para que se sumen al plan, que permitiría «ofrecer respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio». En Galicia, por su parte, Sanidade ya activó hace dos semanas el Plan sanitario de invierno, que incluye la recomendación de usar mascarilla en los centros de salud, PAC’s y urgencias, se tengan o no síntomas, y en todos aquellos servicios hospitalarios en los que se atienda a pacientes vulnerables.

Concretamente, según explicó García, la semana pasada envió una carta a los distintos consejeros autonómicos apelando «sobre todo a las comunidades del PP» a «poner en marcha ahora que esta subiendo la curva de la gripe un protocolo para incluir el uso de las mascarillas». Esa misiva, señaló, se envío antes de que Aragón anunciase este martes que obligará a ponerse las mascarillas en los centros sanitarios y espacios cerrados, en coherencia con las recomendaciones formuladas desde Sanidad: «Aragón se ha adelantado, pero el resto de comunidades del PP esperemos que en esta semana nos respondan, a ver si somos capaces de tener este protocolo absolutamente necesario».

Precisamente, este viernes tendrá lugar una reunión entre Sanidad y las comunidades, que incluye en el orden del día un punto informativo sobre las Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas en la temporada 2025-2026, después de que el año pasado el plan no saliese adelante y fuese publicado como una recomendación. Entre otras cuestiones, el texto recomendaba el uso de mascarillas para aquellas personas con trabajos que les exponen a un contacto cara a cara extenso con el público y siempre que interaccionen con personas con síntomas compatibles o en casos confirmados de infecciones respiratorias, aunque por ahora el Ministerio no ha concretado si se contemplan las mismas propuestas, que en todo caso tendrán que negociarse con las autonomías.