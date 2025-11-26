La huelga en Atención Primaria arranca con concentraciones y protestas

Trabajadores de los centros de salud y de Puntos de Atención Continuada (PAC) comenzaron este miércoles la huelga, prevista para tres jornadas, en medio de un contexto polémico: sindicatos que se desapuntaron a última hora y una ola de gripe, que Sanidade esperaba que acabase frenando el parón. Son la Confederación Intersindical Galega (CIG) y O’Mega quienes continúan manteniendo el pulso al Servizo Galego de Saúde (Sergas), reclamando esencialmente mejoras laborales.

La CIG indicó en un comunicado que unos 200 de facultativos de Atención Primaria (AP) se manifestaron este miércoles por la mañana alrededor de la Consellería de Sanidade, exigiendo «una apuesta política decidida por el futuro de la AP y de la sanidad pública». También valora el «elevado seguimiento que está teniendo la huelga», animando a secundar las jornadas de hoy y de mañana.

El presidente del sindicato médico O’Mega, Manuel Rodríguez, estimó un seguimiento del 80%, con «ausencias muy importantes». «Hay unos servicios mínimos, que son unos tres doctores en cada centro de salud, a los que se pueden sumar otros dos que no secundaron la huelga», explicó a este diario.

Sin embargo, Sanidade disiente. Según los datos facilitados por la Consellería, la huelga alcanzó, durante el turno de mañana, un seguimiento del 6,9% en la totalidad de los centros sanitarios de AP de Galicia. Pero durante el turno de tarde, la Xunta considera que disminuyó aún más, con solo un 4,3% de participantes.

Según indica el Gobierno gallego en un comunicado remitido a los medios, Vigo y Santiago de Compostela-Barbanza fueron, con un 7 % y un 6,9 %, respectivamente, las áreas con mayor incidencia de este paro; pero no fue secundado en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos. La Xunta no incluye en el cómputo de manifestantes a aquellas personas que estaban de libranza, vacaciones o en situación de incapacidad temporal, al igual que los que prestan servicios mínimos. Por ello, los sindicatos acusaron al Sergas de «manipular» los datos. A juicio de los sindicatos, Sanidade manipula los datos de seguimiento.

Manuel G. Moreira, representante de CIG-Saúde, considera insuficientes las propuestas trasladadas por la Consellería. «Aunque recoge alguna de las mejoras que llevamos años reclamando, no consolida una situación con perspectiva de futuro para Atención Primaria, ni da respuesta a la grave crisis en la que se encuentra este pilar fundamental de nuestra sanidad pública», apuntó Moreira. Además, manifiesta que llevan «más de dos años» demandando actuaciones.