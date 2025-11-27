La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP

Solo 24.000 gallegos tienen 18 años, casi diez mil menos que en los albores del siglo XXI. Esa deriva demográfica es uno de los factores que presiona a la baja la matrícula en las facultades. Pero además, según diagnostica la Xunta en el Plan Galego de Financiamento Universitario vigente, sobre el número de inscritos incide la «competencia» de FP, que cada curso, como destaca la Consellería de Educación, bate récords. El secreto del éxito de la otrora denostada alternativa académica pasa por su carácter práctico y su rapidez para habilitar en una formación. Las salidas profesionales también ayudan. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacaba el pasado septiembre su «altísimo grado de inserción laboral».

La demanda registrada en el tejido empresarial, conforme a la estadística recogida en el Observatorio de la Formación Profesional, de Caixabank Dualiza, avala esas salidas. El indicador del porcentaje de ofertas de empleo que requieren cada nivel educativo sobre el total refleja que el atractivo de trabajadores con titulación universitaria se desploma en el último año, mientras que los perfiles de ciclos formativos alcanzan el máximo desde al menos 2013. Ese es el ejercicio hasta el que permiten retrotraerse los datos de Infoempleo-Adecco, que pasa revista a más de 386.000 ofertas de empleo publicadas en España el pasado año y que utiliza como fuente el Observatorio de la FP.

Las estadísticas revelan que casi una de cada dos vacantes ofertadas en Galicia en 2024 reclama de los postulantes un título de FP —un 49,17%, en concreto—, mientras que las que explicitan para el candidato un nivel de estudios universitarios suponen un 19,11%. A lo largo de la última década, la exigencia de profesionales que hayan pasado por los campus acaparan, de media, el 37% de las propuestas de trabajo. En cambio, ahora no llegan ni a una de cada cinco, la mitad, y ese perfil retrocede un 44,2% si la comparación se realiza con el año previo.

En cambio, la evolución en el último año de los puestos para los que se buscan aspirantes técnicos o técnicos superiores se anotaría el máximo en doce años. En especial, son los titulados en ciclos formativos de grado superior (estudios considerados del mismo nivel que los universitarios) los más solicitados, al monopolizar prácticamente el 36% de las ofertas de empleo analizadas, un dato inédito. Galicia es, asimismo, la tercera comunidad en la que más se pide esta formación. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las personas que cursaron un ciclo formativo de grado medio, titulación especificada en Galicia en el 13,2% de vacantes —un punto menos que en 2023—.

La tasa de afiliación media, según datos del Ministerio de Educación recién difundidos, también otorga ventaja a los técnicos superiores: entre quienes se titularon en 2023, un año después de titular estaban de alta en la Seguridad Social un 52,2% de los que culminaron un ciclo superior y un 41,3% de quienes hicieron uno medio. Con todo, al cuarto año de finalizar la formación, y en referencia la promoción que egresó en 2019, sacarían ventaja los universitarios, con un 76,56% de afiliación media, casi doce puntos más que el 64,7% registrado entre los técnicos superiores.

La FP Dual puede suponer hasta 5.500 euros anuales más de sueldo que un ciclo común