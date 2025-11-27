La demanda laboral de universitarios se hunde en favor de titulados en FP
Casi la mitad de las vacantes requieren haber cursado un ciclo, frente a una de cada cinco que exige una carrera | Los técnicos superiores son los profesionales más solicitados
C. Villar
Solo 24.000 gallegos tienen 18 años, casi diez mil menos que en los albores del siglo XXI. Esa deriva demográfica es uno de los factores que presiona a la baja la matrícula en las facultades. Pero además, según diagnostica la Xunta en el Plan Galego de Financiamento Universitario vigente, sobre el número de inscritos incide la «competencia» de FP, que cada curso, como destaca la Consellería de Educación, bate récords. El secreto del éxito de la otrora denostada alternativa académica pasa por su carácter práctico y su rapidez para habilitar en una formación. Las salidas profesionales también ayudan. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacaba el pasado septiembre su «altísimo grado de inserción laboral».
La demanda registrada en el tejido empresarial, conforme a la estadística recogida en el Observatorio de la Formación Profesional, de Caixabank Dualiza, avala esas salidas. El indicador del porcentaje de ofertas de empleo que requieren cada nivel educativo sobre el total refleja que el atractivo de trabajadores con titulación universitaria se desploma en el último año, mientras que los perfiles de ciclos formativos alcanzan el máximo desde al menos 2013. Ese es el ejercicio hasta el que permiten retrotraerse los datos de Infoempleo-Adecco, que pasa revista a más de 386.000 ofertas de empleo publicadas en España el pasado año y que utiliza como fuente el Observatorio de la FP.
Las estadísticas revelan que casi una de cada dos vacantes ofertadas en Galicia en 2024 reclama de los postulantes un título de FP —un 49,17%, en concreto—, mientras que las que explicitan para el candidato un nivel de estudios universitarios suponen un 19,11%. A lo largo de la última década, la exigencia de profesionales que hayan pasado por los campus acaparan, de media, el 37% de las propuestas de trabajo. En cambio, ahora no llegan ni a una de cada cinco, la mitad, y ese perfil retrocede un 44,2% si la comparación se realiza con el año previo.
En cambio, la evolución en el último año de los puestos para los que se buscan aspirantes técnicos o técnicos superiores se anotaría el máximo en doce años. En especial, son los titulados en ciclos formativos de grado superior (estudios considerados del mismo nivel que los universitarios) los más solicitados, al monopolizar prácticamente el 36% de las ofertas de empleo analizadas, un dato inédito. Galicia es, asimismo, la tercera comunidad en la que más se pide esta formación. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las personas que cursaron un ciclo formativo de grado medio, titulación especificada en Galicia en el 13,2% de vacantes —un punto menos que en 2023—.
La tasa de afiliación media, según datos del Ministerio de Educación recién difundidos, también otorga ventaja a los técnicos superiores: entre quienes se titularon en 2023, un año después de titular estaban de alta en la Seguridad Social un 52,2% de los que culminaron un ciclo superior y un 41,3% de quienes hicieron uno medio. Con todo, al cuarto año de finalizar la formación, y en referencia la promoción que egresó en 2019, sacarían ventaja los universitarios, con un 76,56% de afiliación media, casi doce puntos más que el 64,7% registrado entre los técnicos superiores.
La FP Dual puede suponer hasta 5.500 euros anuales más de sueldo que un ciclo común
La inserción de la FP Dual, que alterna formación en el aula con otra en la empresa, y que se conoce ahora como FP Dual intensiva, logra mejores datos que la modalidad que no llega a esa inmersión. Así lo permiten constatar los informes publicados por la Xunta y el recién difundido por el Ministerio de Educación. La afiliación media entre los gallegos que hicieron un ciclo formativo de grado superior dual, al año de graduarse, es del 71,6%, frente al 50,7% en la modalidad no dual. Lo mismo ocurre en los grados medios, con un 61,3% frente a un 40%. Pero la ventaja de la formación dual no solo afecta al porcentaje de personas dadas de alta en la Seguridad Social, sino también a sus bases de cotización. En el caso de Galicia, aquellos técnicos superiores de alta un año después de acabar los estudios duales cobrarían casi 1.900 euros más al año que sus compañeros con una formación no dual y esa ventaja se incrementaría hasta los 5.500 euros al cuarto año de titular. Con todo, las bases de cotización media anuales, que podrían asimilarse al sueldo, son superiores entre los graduados universitarios frente a quienes se titularon, en general, en un ciclo superior. Tomando como referencia la cohorte que salió de unas y otras aulas en 2019, esas bases alcanzarían, de media, entre los universitarios dados de alta los 28.658 euros anuales, casi 7.000 euros más de lo que gana un técnico superior y 8.000 más sobre el sueldo de un técnico. Igual que ocurre en otros indicadores, como las pensiones, las bases de cotización media de los gallegos con un título de técnico superior se hallan a la cola del Estado: son los quintos que menos cobran, con casi 27.800 euros a los cuatro años de titularse, casi 5.000 por debajo de los vascos, los que más ganan.
