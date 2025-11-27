José González, en el foro España 360, pide a las empresas mejorar el bienestar laboral «ante el grave problema de absentismo»

Galicia se sitúa a la cabeza en absentismo laboral tras incrementarse un 53 por ciento en cinco años. El conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, es consciente de que esto es "un problema grave" y pide a las empresas mejorar el bienestar laboral para reducir el número de bajas. La falta de mano de obra es otro de los retos que debe afrontar la comunidad gallega. Para ello, defiende una mayor flexibilidad en la formación de los trabajadores para adecuarla a lo que demandan las empresas y apuesta por la captación de talento entre la diáspora. El programa Retorna Emprego ha logrado atraer a Galicia ya a 400 familias.

El conselleiro participó esta mañana en una mesa redonda sobre "Trabajo, talento y tecnología: construyendo el contrato social del futuro", en el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, junto al psicólogo y presidente de la Fundación Personas y Empresa, Javier Cantera, quien defendió la necesidad de facilitar al trabajador la conciliación entre trabajo y familia pero también dejando tiempo para el cuidado personal. Y aludió, en concreto, a que empresas estadounidenses están enseñando ya a su plantilla higiene del sueño. "Si duermes bien, eres más productivo", explicó.

José González estuvo de acuerdo: "Eso es muy interesante. Nosotros tenemos un problema grave de absentismo. Hay que abordar con fuerza el bienestar laboral de los trabajadores, las empresas deben generar este ambiente de bienestar".

Inteligencia Artificial

Pero en términos de empleo hay otro reto importante: la IA. ¿Destruirá empleos o creará nuevas demandas laborales? El conselleiro aseguró que hoy en día la principal preocupación está en la falta de mano de obra. En todo caso, defiende las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, que ya se utiliza en el servicio público de empleo de Galicia. "Usamos herramientas predictivas para saber lo que demanda el mercado y hacemos un perfilado competencial, más que de ocupaciones, de cada trabajador. Es decir, determinamos que competencias son necesarias para mejorar su empleabilidad", explicó.

Y en línea con la postura de Javier Cantera, que defiende que de cara al futuro la formación de los trabajadores seguirá teniendo peso pero se valorarán cada vez más las llamadas softskils (habilidades personales, sociales y de comunicación), el responsable de Emprego aclaró que en las oficinas gallegas de empleo ya se tienen en cuenta estas "competencias blandas".

Además José González abogó por "ayudar" a comerciantes y pymes a incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas como la IA. "Estamos haciendo formaciones específicas por sectores".

Captar talento

En cuanto a la falta de mano de obra la Xunta tiene en marcha el programa Retorna Cualifica Emprego que consiste en identificar las demandas de las empresas y ponerlas en contacto con emigrantes o descendientes de gallegos en el exterior. "Manejamos 700 empleos y ya tenemos 400 familias, porque les ayudamos incluso a instalarse en Galicia resolviendo cuestiones como la vivienda o el colegio de los niños", expuso.

Además, Emprego puso en marcha un programa de becas para jóvenes de la diáspora (BEME) que consiguió en la última convocatoria que 250 licenciados acudan a Galicia a hacer un posgrado. "Y el 90 por ciento se quedan", señaló. En total, se han beneficiado ya de estas ayudas 1.700 personas. José González insistió, en todo caso, en la importancia de que el Gobierno transfiera a Galicia las competencias para tramitar permisos de trabajo.

Otro de los empeños del conselleiro es dar más "flexibilidad" a la formación laboral para que se adapte mejor a las necesidades laborales. Por ello, pusieron en marcha las microformaciones, por las que dan dinero a las empresas para que organicen cursos adaptados a lo que necesitan.