De la ruina a la pensión íntegra: el juzgado de lo Mercantil de A Coruña perdona a un autónomo 125.000 euros

El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ha marcado un hito con la resolución dictada el pasado 26 de noviembre: un trabajador autónomo y su esposa quedan liberados de más de 125.000 euros de deuda, accediendo así a una jubilación sin embargos. El matrimonio, representado por el despacho Oulego Abogados y Consultores, con sede en Santiago, es un ejemplo de cómo la Ley de Segunda Oportunidad puede rescatar del ahogo financiero a quienes han dedicado décadas al trabajo.

Durante años, los préstamos, avales y créditos acumulados en la actividad profesional del autónomo se convirtieron en una losa imposible de levantar. La pareja acudió al mecanismo de Segunda Oportunidad, que tras la liquidación ordenada de sus bienes y sin oposición de los acreedores, culminó en la exoneración total del pasivo insatisfecho.

Resoluciones como ésta se fundamentan la reforma introducida por la Ley 16/2022, que eliminó la exigencia de pagar un mínimo de pasivo para acceder al beneficio. Una modificación que, en la práctica, abre la puerta a que miles de autónomos y familias puedan liberarse de deudas que les condenaban a la exclusión económica.

“Este caso resulta especialmente relevante para trabajadores autónomos que, tras décadas de actividad, se encuentran con deudas que les impiden jubilarse con normalidad”, subraya José Ramón Oulego, socio director del despacho. La resolución permite que el afectado cobre su pensión íntegra, sin el temor a embargos, y que el matrimonio inicie una nueva etapa con estabilidad.

El juzgado destaca que no concurren conductas que desvirtúen la presunción de buena fe, requisito imprescindible para acceder al mecanismo, y reconoce la importancia de la segunda oportunidad para evitar que personas insolventes queden atrapadas en la economía sumergida o excluidas de la vida económica. El auto es firme y sin posibilidad de recurso.