El Sergas rechaza el uso obligatorio de mascarillas que propone Sanidad

Los casos de gripe están al alza —las consultas en los centros de salud se dispararon un 40 por ciento en una semana—, pero la Consellería de Sanidade considera que el nivel de riesgo aún es «bajo» y mantiene como recomendación el uso de las mascarillas en centros de salud, urgencias o en espacios hospitalarios que atiendan pacientes vulnerables. Descarta así la propuesta del Ministerio de Sanidad que quiere consensuar con las comunidades un protocolo que obligue al uso del tapabocas en determinados espacios cerrados.

El departamento que dirige Mónica García propondrá hoy a las comunidades en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud homogeneizar las actuaciones para hacer frente a la gripe. Ya lo intentó la temporada pasada pero los consejeros del PP se opusieron a pactar medidas de forma conjunta. El protocolo que plantea el ministerio contempla el uso obligatorio y gradual de las mascarillas en función de la intensidad de la epidemia o la baja de trabajadores residenciales que estén en contacto con personas vulnerables. «Necesitamos con urgencia que las comunidades del PP aprueben el trabajo de los técnicos para disminuir el impacto de la gripe en términos de mortalidad y de colapso de los servicios sanitarios», imploró la ministra, que también remitió una carta a los gobiernos autonómicos.

Ahora cada comunidad se está protegiendo contra la gripe, pero sin un protocolo conjunto. En Aragón, por ejemplo, se contempla la obligatoriedad de la mascarilla a los profesionales que prestan servicios en centros sanitarios o residencias.

El Sergas, preguntado al respecto, recuerda que ya anticipó su Plan sanitario de invierno para prevenir picos de demanda y mantiene el uso de la mascarilla como «recomendación» tanto a pacientes como a profesionales.

En cuanto a la evolución de la gripe, Sanidade detecta un aumento de casos. Los niños de entre 0 y 4 años son los más afectados. Pese al aumento de consultas, han bajado, sin embargo, las hospitalizaciones pasando de 232 a 223 en la última semana. En lo que va de temporada de gripe se notificaron un millar de ingresos, la mayoría con virus tipo A.

Una nueva huelga de médicos en diciembre amenaza con «una grave parálisis» sanitaria

Una concatenación de huelgas complica la atención en la sanidad gallega en una época además en la que los casos de gripe están al alza. CIG y O’Mega mantienen el pulso a la Consellería de Sanidade en Atención Primaria con un segundo día de huelga cuyo impacto minimizan desde la Xunta. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló ayer que la segunda jornada de paro transcurrió con poco impacto asistencial.

Sin embargo, la sanidad gallega afronta nuevas jornadas de protesta, esta vez relacionadas con medidas estatales. Los auxiliares de enfermería están convocados hoy a un paro, mientras que los médicos se movilizan contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de nuevo Estatuto Marco con cuatro días de huelga en diciembre: el 9, 10, 11 y 12.

El conselleiro de Sanidade alertó ayer que estos paros pueden provocar «una grave parálisis» en los servicios sanitarios. Según sus cálculos, se estima que cada día se suspenderán 340 cirugías, más de 10.000 consultas y 600 pruebas diagnósticas. Advierte que los días anteriores a esta huelga son un festivo y un fin de semana y que coincidirá con un crecimiento de la curva de la gripe. Ante esta situación remitió una carta al Ministerio de Sanidad para instarle a una negociación «urgente» con los colectivos afectados.

Mientras, Sanidade rebajó ayer el seguimiento de la huelga convocada en Primaria a un 5% por la mañana y un 3,5% por la tarde. Estos datos están «manipulados» según O’Mega mientras que la CIG apunta a «un impacto elevado» del paro y avisa que el Sergas solo quiere «desmotivar».