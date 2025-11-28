Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae la red que metía droga por el puerto de Vigo en contenedores

E. V.

Vigo

Un mismo modus operandi permitió desarticular en Valencia al grupo criminal que presuntamente está detrás de los cargamentos de droga que han llegado en los últimos meses a Vigo a través del Puerto ocultos en contenedores y camuflados entre fruta. Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), junto con agentes de Guardia Civil y Policía Nacional intervinieron dos toneladas de cocaína que viajaba dentro de cajas de fruta con origen Ecuador.

En la operación se detuvo a cuatro personas, dando por desarticulado el grupo, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

