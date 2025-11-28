Cae la red que metía droga por el puerto de Vigo en contenedores
E. V.
Vigo
Un mismo modus operandi permitió desarticular en Valencia al grupo criminal que presuntamente está detrás de los cargamentos de droga que han llegado en los últimos meses a Vigo a través del Puerto ocultos en contenedores y camuflados entre fruta. Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), junto con agentes de Guardia Civil y Policía Nacional intervinieron dos toneladas de cocaína que viajaba dentro de cajas de fruta con origen Ecuador.
En la operación se detuvo a cuatro personas, dando por desarticulado el grupo, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
- La huelga en Atención Primaria se mantiene pese al acuerdo de Sanidade con tres sindicatos
- Una víctima mortal en un accidente en Lugo entre dos coches y un camión
- La Xunta detecta cuatro nuevos focos de gripe aviar en seis aves silvestres
- Llegan las primera nieves del otoño a Galicia
- El invierno se adelanta: lluvias, algo de nieve y frío en Galicia
- Casi un 80% de los gallegos aún no ha comprado la nueva baliza luminosa V16
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- El Centro de Protonterapia recibe el primer elemento esencial del acelerador