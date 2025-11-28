La compra de pisos al contado se frena en Galicia: el 53% de las operaciones

El precio de la vivienda sigue al alza y, pese a los precios cada vez más prohibitivos, las ventas también suman mes tras mes un aumento de operaciones. En Galicia, con la excepción de este agosto, se encadenan ya 14 meses de incremento en las compras —desde abril de 2024 hasta julio de este año— y el coste medio alcanza los 1.188 euros el metro cuadrado, un 4,4% más que en septiembre del año pasado, según los datos publicados por el Colegio Notarial de Galicia.

A la hora de embarcarse en la compra de un piso o casa, la adquisición al contado ha perdido fuelle debido a la bajada de las hipotecas. Si hace solo tres años más del 60% de las viviendas vendidas en Galicia se pagaban en efectivo, hoy son casi diez puntos menos: un 53,5%, según el análisis de las estadísticas de los primeros nueve meses de 2025. De las 22.580 ventas formalizadas en el parque residencial gallego entre enero y septiembre, un total de 10.499 fueron a través de financiación bancaria (46,5%).

Estos datos, tanto en Galicia como en el conjunto del mapa inmobiliario nacional, reflejan un cambio significativo en el comportamiento del comprador, que ha optado por financiar más. Esta tendencia al alza en las operaciones con hipoteca coincide con la bajada progresiva de los tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo (BCE) en junio del pasado año, lo que ha mejorado las condiciones de acceso al crédito hipotecario y reducido las cuotas mensuales para los nuevos compradores.

En Galicia, el porcentaje de operaciones abonadas al contado en los primeros nueve meses de 2025 se sitúa por debajo del registrado en los últimos años: en el mismo periodo de 2024 rozó el 57% (8.682 con hipoteca de las 20.920 ventas formalizadas) y en 2023 fue de casi el 62% (6.776 con financiación bancaria de casi 17.800 transacciones).

Hace poco más de cinco años las compras sin préstamos superaban el 60%. Pese a la caída registrada en los últimos años, el peso actual de las viviendas adquiridas en efectivo y sin pedir dinero al banco es dos veces superior al que se registraba en Galicia hace más de una década: en 2013 representaban el 25% de las compras.

Datos por comunidades

Si hace años Galicia estaba a la cabeza de las comunidades con más compras de viviendas al contado, hoy se coloca en la parte media de la tabla nacional. En concreto, en el séptimo puesto de las autonomías con más adquisiciones sin hipoteca. A la cabeza están Comunidad Valenciana y Murcia, con un 61,3% y un 60,2%, respectivamente, los únicos territorios que superan la barrera del 60%. En el extremo opuesto se sitúan Madrid (22,5%), País Vasco (30,1%) y Navarra (38,6%), según el análisis de los datos del Colegio Notarial. La media nacional de las compras al contado está en el 48,4%, cinco puntos por debajo de la tasa registrada en Galicia.

Tanto en el mercado gallego como en el conjunto del país, la disminución respecto al mismo periodo de 2024 en las compras sin hipoteca se sitúa en cuatro puntos. Y respecto a 2023, en Galicia son 8,3 puntos menos y en el conjunto nacional, siete (entonces se alcanzó un 56% de compras de viviendas sin hipoteca).

En los primeros nueve meses del año se formalizaron un total de 22.580 ventas de viviendas en Galicia, lo que supone un 10,2% más que en el mismo periodo de 2024. En España fueron más de 552.000, un 6% más que el ejercicio anterior. El incremento en septiembre fue del 6% respecto al año pasado en el mercado inmobiliario gallego y del 5% en el nacional.

El tipo de operaciones que más repuntó en la comunidad gallega este pasado mes de septiembre fueron las de casas: un total de 760, un 10,6% más que en 2024. Las ventas de pisos alcanzaron las 1.712, un 4% más.

Hasta en 13 comunidades crecieron las ventas de viviendas en el noveno mes de 2025, con Castilla y León (21,4%) y La Rioja (21,2%) a la cabeza de la tabla.

Precios al alza

En cuanto a los precios, el coste medio de la vivienda en España se sitúa en 1.940 euros el metro cuadrado, un 6,3% más que hace un año, y en Galicia en 1.188 euros, un 4,4% más. Las tarifas se encarecieron en nueve autonomías, con fuertes incrementos en La Rioja (32,4%), Cantabria (22,6%) y Canarias (22%).

Por tipo de inmueble, los pisos superan ya los 2.230 euros el metro cuadrado en el mercado inmobiliario nacional, casi un 8% más que en 2024. En Galicia alcanzan los 1.530 euros —lo que se traduce en un coste medio de 122.400 euros para un inmueble de 80 metros cuadrados, un 4,6% más que en septiembre del año pasado—. En las viviendas unifamiliares, las tarifas en el conjunto del país se sitúan en 1.466 euros el metro cuadrado, un 5,4% más que hace un año, y en Galicia en 785 euros, casi un 10% más.

En cuanto al importe de la hipoteca, este pasado mes de septiembre llegó en Galicia a los 134.502 euros, un 11% más que hace un año.