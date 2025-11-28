La plantilla de la Xunta podrá subir otro grado en la carrera y cobrar hasta 1.000 euros en enero

La Xunta abrirá el próximo 2 de diciembre el plazo para que sus empleados públicos soliciten un nuevo ascenso extraordinario en la carrera profesional. Esto se traduce en un incremento salarial con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, pero no cobrarán el plus entero sino que se abonará de forma progresiva en tres anualidades. Este año les corresponde el 35% y se abonarán los atrasos en una nómina complementaria que se pagará el próximo mes de enero. La cuantía que percibirán los que escalen de nivel oscilará entre los 309 euros de los grupos más bajos a los 1.000 euros de los más altos, teniendo ya en cuenta la subida salarial pactada por Gobierno y sindicatos a nivel estatal.

Este nuevo acceso extraordinario a la carrera fue acordado ayer por la Xunta y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF —solo se desmarcó la CIG—. También alcanzaron un acuerdo sobre el proyecto de decreto que regula la evaluación de desempeño. En 2029 los empleados de la Administración autonómica deberán superar un examen de rendimiento si quieren seguir subiendo de grado y aumentando sus retribuciones. Pero además si no lo superan podrán ser castigados apartándoles de su puesto de trabajo o negándoles la jubilación anticipada.

Los sindicatos se quejaban de que para superar esta evaluación de desempeño se exigían unos requisitos de formación muy estrictos y finalmente la Xunta ha accedido a flexibilizarlos, lo que ha facilitado el acuerdo. Así, en el primer borrador del decreto solo se contabilizaba la formación impartida por la Escola Galega de Administraciones Públicas (EGAP) con una duración mínima de 8 horas. Esto se ha cambiado y ahora se tendrán en cuenta todos los cursos y simposios en los que participe el empleado público aunque duren menos horas y serán válidos todos los organizados por cualquier administración así como las universidades, incluidas las privadas.

Otra de las novedades incorporadas al primer borrador es que los sindicatos participarán en las comisiones de seguimiento y revisión de las pruebas de evaluación de desempeño. Aunque el decreto se apruebe ahora esta primera evaluación del desempeño no tendrá lugar hasta 2029, cuando tenga lugar la primera convocatoria de carrera profesional ordinaria.

De momento, la Xunta ha abierto el ascenso a nuevos grados de forma extraordinaria. Y acaba de pactar con los sindicatos una nueva convocatoria correspondiente a 2025. El próximo martes se abre el plazo para solicitarlo y se extenderá hasta el 30 de diciembre. Se piden unos requisitos mínimos de antigüedad y formación. Por cada grado que se escale los trabajadores de la Xunta suman un plus de entre 862 y 2.787 euros anuales, que al actualizarse con la subida pactada a nivel estatal pasará a ser de entre 884 y 2.856 euros anuales. Sin embargo, se abonará esta paga de forma escalonada en tres años. En 2025 percibirán el 35% y se liquidará el próximo mes de enero. En 2026 cobrarán ya el 70% y en 2027 la totalidad.

La CIG fue el único sindicato que votó en contra. «Vamos a hacer siete años de carrera y a día de hoy solo estamos cobrando el grado II», lamentan. UGT, sin embargo, valora el acuerdo que «levanta la congelación salarial» de los empleados públicos gallegos. Desde CSIF también están satisfechos y aplauden que hubo «buena implicación por parte de la Xunta».