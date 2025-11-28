Reabren las ferias de ganado pero solo con bovinos de Galicia

La Consellería de Medio Rural actualizará desde el 1 de diciembre las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa, permitiendo de nuevo las ferias, mercados y subastas de ganado bovino, aunque solo con animales procedentes de explotaciones gallegas.

No obstante, se mantienen medidas como que los vehículos llegados de fuera deberán acceder vacíos y desinfectados. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará mañana la resolución, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga. Asimismo, continúa activo el periodo de vigilancia veterinaria de 21 días para bovinos que lleguen de otras comunidades o países, durante el cual las explotaciones receptoras quedarán inmovilizadas y deberán desinsectar ganado y vehículos. Los veterinarios oficiales reforzarán los controles con la policía.

Así lo había previsto la conselleira María José Gómez tras el Consello Agrario celebrado ayer —también se analizó la evolución de la gripe aviar y el confinamiento de gallinas decretado por el Ministerio— y por la tarde quedó confirmado. La conselleira pidió al Gobierno «medidas coordinadas» para todo el país, indemnizaciones comunes entre comunidades y la inclusión de esta enfermedad en los seguros agrarios. Además, reclamó a la UE revisar su catalogación como enfermedad de categoría A, al considerar desproporcionado el sacrificio total de las reses.