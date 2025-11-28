Sanidade resuelve la oposición para 271 plazas de facultativo de Primaria

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) publicó ayer la relación de aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de médico de familia. Se ofrecían un total de 271 plazas que, precisamente, debido al déficit de profesionales sanitarios, coincide exactamente con el número de aspirantes que habían sido previamente seleccionados al cumplir los requisitos del proceso selectivo.

Por lo tanto, todos ellos han sido seleccionados y ahora solo tendrán que elegir destino, para lo que tendrán de plazo hasta el 12 de diciembre. De ellos, 9 accedieron por la vía de discapacidad general; 25, por la de promoción interna; y 237, por la de acceso libre.

En otro orden de cosas, también ayer, el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, rechazó las críticas por falta de pediatras. Sanidade, aseguró, contrata a todos los profesionales disponibles, pero «no se puede contratar a quien no existe», dijo, aseverando que «la Xunta no puede fabricar pediatras que el Gobierno no forma».

En todo caso, insistió en que «no es cierto que exista un riesgo asistencial» en ningún centro de salud, destacando que, aunque ahora hay menos niños, Galicia tiene más pediatras que en 2008. En esta línea, aseguró que la Xunta hace todo lo posible, pero que debe ser el Gobierno el que modifique el sistema de elección de plazas MIR, de manera que no queden plazas sin cubrir, «lo que ayudaría a paliar el déficit».