El Sergas cita a casi un millón de gallegos para probar la vacuna del virus respiratorio sincitial

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) comenzaron ayer el ensayo Sincigal, con el que la Administración gallega comprobará la eficacia de la vacuna Abrysvo frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Se trata de una medicación ya aprobada por las autoridades sanitarias para la prevención de este virus, y se pretenden verificar en la práctica la reducción de ingresos hospitalarios entre la población. Para ello, citará a 900.000 mayores de 60 años, a los que se le comunicará en los centros sanitarios o cuando vayan a vacunarse del covid o la gripe la posibilidad de participar de forma totalmente voluntaria, según explicó ayer el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Si el paciente acepta participar en el ensayo clínico, tendrá un 50 % de posibilidades de recibir la vacuna que se estudia, una decisión que vendrá marcada de forma aleatoria a través de una plataforma informática. De este modo, se podrá estudiar la diferencia entre las personas vacunadas y las que no han recibido el medicamento frente a un virus que, en la mayoría de casos, provoca síntomas leves parecidos a un resfriados, pero que pueden agravarse en personas mayores o con patologías crónicas. El estudio no implica tener que acudir a ningún seguimiento clínico, porque la información necesaria se obtendrá del historial electrónico de cada paciente.

En el ensayo participan casi 250 centros sanitarios y más de 700 profesionales en Galicia, y las personas que deseen más información sobre el mismo pueden obtenerla en el teléfono gratuito 900 842 217.

Además, a lo largo de estos últimos días el Sergas ha citado a 33.000 personas de entre 60 y 69 años en una jornada extraordinaria de vacunación frente a la gripe que tendrá lugar este fin de semana. Se trata de las personas que todavía no habían sido llamadas a vacunarse, como una medida de anticipación para aumentar la cobertura ante el inicio precoz de la ola epidémica de la gripe.

Última jornada de huelga

En otro orden de cosas, con la jornada de ayer culminó el período de tres días de huelga en la Atención Primaria, en la que participaron la Confederación Intersindical Galega (CIG) y O’MEGA después de que los otros sindicatos (CSIF, CCOO, UGT y Simega) se retirasen de la convocatoria tras alcanzar un acuerdo con Sanidade. Según la Consellería, el seguimiento del paro en el turno de mañana fue del 6,99%, cifra que bajó hasta el 4,11% en el turno de tarde.

En todo caso, a lo largo de estos días ambos sindicatos han puesto de manifiesto su disconformidad con el cálculo de la Administración autonómica, que, aseguran, tiene en cuenta a todo el personal, incluido el de servicios mínimos, y no solo al que realmente podría hacer huelga. Al respecto, ayer desde la CIG aseguraron que el paro volvió a «registrar un importante seguimiento», y que prueba del «éxito de la convocatoria» es que Sanidade «intente manipular los datos». En este sentido, han advertido que, de no reforzar la Atención Primaria con más medios, más personal y mejores condiciones, la Consellería tendrá que «enfrentarse a más huelgas y movilizaciones».

En la misma línea fue la valoración de la jornada del sindicato O’MEGA, que, en su caso, arrojó datos concretos: cifra el seguimiento en un 75% en el caso de los médicos y del 90% en el de los residentes. Además, ha anunciado que se suma a la huelga estatal contra el anteproyecto de ley del Estatuto Marco entre el 9 y el 12 de diciembre, que en esta ocasión afectará a todos los niveles asistenciales, incluidos hospitales y servicios de Urgencias, y en la que también reiterará sus reclamaciones a la Xunta.