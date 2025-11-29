Competencia valida la entrada de otros operadores ferroviarios en Galicia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la liberalización del corredor de alta velocidad Madrid-Galicia. De esta manera otros operadores, al margen de Renfe, podrán prestar servicio en esta línea y, al haber más competencia, se facilitará un abaratamiento de los precios para los usuarios. El dictamen favorable de Competencia es un paso clave para iniciar un proceso que no culminará hasta finales de 2027, posponiéndose al menos hasta diciembre de 2028 el inicio de los servicios. Aunque la CNMC da su visto bueno lanza varias advertencias a Adif: debe garantizar que Renfe no operará este corredor en exclusiva y reprocha al ente gestor de infraestructuras que exija a las compañías criterios «innecesarios y desproporcionados» para que soliciten operar en esta línea.

Fue en 2019 cuando Adif abrió por primera vez varios corredores ferroviarios a la entrada de otros operadores: fueron las líneas Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-sur, donde actualmente ofrecen sus servicios Renfe, Ouigo e Iryo.

En una segunda fase de liberalización se incluyen tres nuevos corredores: Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cadiz/Huelva. Pero estas líneas tienen una peculiaridad, pues mezclan tanto ancho ibérico como internacional y, por lo tanto, por ellas solo pueden circular trenes de ancho adaptable que en España solo produce Talgo. Esto puede ser un obstáculo para que entren nuevos competidores. Además, la capacidad de la línea del AVE a Galicia está condicionada por el cuello de botella del tramo entre Ourense y Taboadela, que aún no está adaptado a alta velocidad.

En base a estas circunstancias Adif ha calculado que en la línea gallega se podrán adjudicar 32 nuevos servicios (16 de ida y 16 de vuelta), lo que duplicará las ocho frecuencias actuales.

Adif, antes de adjudicar los nuevos surcos (servicios), intentará coordinar todas las solicitudes. Solo si fracasa y las peticiones superan la capacidad disponible establecerá criterios de priorización. Competencia valora que lo haga así pero advierte que la propuesta no aclara cuanto durará la fase de coordinación.

Los acuerdos a los que se llegue con las operadoras tendrán una duración de 10 años y podrán entrar en funcionamiento en 2028/2029. Pero la compañía adjudicataria tendrá hasta cinco años después de la solicitud para hacer uso efectivo de los surcos e incluso podría ampliarse más.

Además, para garantizar la competencia la CNMC advierte a Adif que «no debe firmar acuerdos en los corredores en los que únicamente Renfe solicite capacidad, dado que ello podría limitar la entrada de nuevos operadores». También pide al gestor de infraestructuras que la adjudicación «no sea discriminatoria» en relación con las posibles paradas que soliciten los operadores. En Galicia no se fijan paradas mínimas.

La comunidad tiene ya dos proyectos de autopistas ferroviarias

La Xunta avanzó ayer que son ya dos los proyectos de autopistas ferroviarias presentados ante Adif, uno que conecta Galicia con Madrid y otro entre Galicia-Zaragoza-Barcelona.

Se trata de un sistema de transporte intermodal que consiste en una línea lanzadera de ferrocarril destinada al transporte de camiones, remolques y semirremolques. El Gobierno está dispuesto a impulsar estas autopistas ferroviarias pero hasta hace poco Galicia estaba fuera del mapa porque no se había presentado ningún proyecto.

A principios de este año surgió la primera iniciativa de la mano de la Autoridad Portuaria de Vigo en colaboración con el Grupo Davila. Y ayer la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, aseguró que hay otra propuesta más. Lo anunció en Gijón en el Foro de Transporte Multimodal Corredor Atlántico y Autopistas Ferroviarias, organizado por la Asociación de Empresarios del Transporte y Logística de Asturias. En este encuentro arremetió ayer contra el Gobierno por «su falta de transparencia y cooperación» en el desarrollo del Corredor Atlántico. Según denuncia, los avances «reales y palpables» son mínimos mientras en el Corredor Mediterráneo el 80 por ciento de la infraestructura está finalizada o en ejecución. También criticó los retrasos en el AVE entre Vigo y Oporto y reclamó que el Puerto de Vigo sea puerto nodal.