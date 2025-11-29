Exalcaldes de las mareas se alejan del BNG y llaman a reconstruir el municipalismo

Los exalcaldes de las mareas, Martiño Xulio Ferreiro ( A Coruña) y Martiño Noriega (Santiago), participaron ayer en un encuentro organizado por Anova en Compostela, donde instaron a «construir desde el municipalismo» ante un panorama que definieron como de «desesperación».

Noriega subrayó la necesidad de «elaborar un pensamiento conjunto sobre la necesidad de establecer espacios de colaboración» y adelantó que «la idea es ampliar estos espacios en primavera y crear un foro que, de alguna manera, se identifique como un sujeto político». En su intervención, hizo referencia a los alcaldes de Rianxo y Sada, presentes en la jornada, para ejemplificar la «falta de una referencia única» pese a compartir ideología.

Ferreiro coincidió en que el municipalismo es el único movimiento político «en condiciones de pasar a la ofensiva», aunque reconoció que hoy actúan «más como resistencia que como vanguardia». El exregidor coruñés insistió en que la vivienda y la «cesta de la compra» deben ser los pilares de una nueva agenda política y reclamó cooperación «en el plano vertical y horizontal» con fuerzas de ámbito superior. En tono irónico, recordó que «Marea Atlántica está presentándose en la Gran Manzana», aludiendo al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y bromeó con que «los neoyorkinos tienen al Martiño musulmán».

Noriega criticó a los grandes partidos por seguir «asentados en la estrategia y táctica de los 90». Ferreiro cargó contra el BNG al que definió como «un partido de orden que no transmite ninguna idea de esperanza o de construir una realidad diferente».