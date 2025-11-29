«La IA nos permitirá atender una población más envejecida sin duplicar los médicos»

¿En qué ámbitos de la sanidad se está ya usando la IA?

Hay dos tipos de IA. Una, que es la más clásica, la discriminativa, se utiliza mucho en los algoritmos de imagen, en detectar lesiones óseas o posibles cánceres de mama. Estos modelos llevan funcionando mucho tiempo tanto para radiología como para resonancias. Y está empezando a usarse también fuertemente en anatomía patológica, que antes se hacía con un microscopio y ahora digitalizamos la imagen y a partir de ahí ya puedes usar algoritmos para el recuento de células. Y en el campo de la imagen se usa para detectar lesiones cutáneas, para analizar la imagen del fondo de ojo en las retinopatías diabéticas o con temas neurológicos. Y luego hay otro tipo de IA, la IA generativa.

¿Y esta qué aplicaciones tiene?

Puede ayudarte a buscar pacientes para un ensayo clínico. La IA analiza todos los datos de los pacientes y te ayuda a filtrar. Esto lo hemos sacado a compra pública precomercial y compitieron dos soluciones que se basan en introducir el uso de la IA generativa. También usamos la inteligencia artificial en la genómica que sirve para hacer un análisis y un diagnóstico genómico del paciente. Esto permite encontrar posibles causas de patologías o prevenir otras.

Y también habrá un chat de IA que podrá consultar el médico y el paciente...

Son dos contratos que estamos empezando a ejecutar para diseñar herramientas de apoyo al clínico y diseñar mecanismos para mejorar los canales de la ciudadanía. Podrán usar una especie de asistentes virtuales para agilizar sus trámites administrativos, solicitar una tarjeta sanitaria o pedir una cita. Y los médicos podrán utilizar la IA para buscar información en la historia clínica de manera ágil. En el ámbito de las urgencias te podrá ayudar a codificar un informe, aplicar guías clínicas o incluso a usar las propias aplicaciones del Sergas. Y después hay otra parte que es la de intentar ser proactivos. Así, estamos monitorizando con IA dispositivos de medición continua de la glucosa de pacientes diabéticos. La inteligencia artificial nos ayuda a procesar esa información y generar alertas para que el profesional actúe en caso necesario. También la usamos para los dispositivos cardiológicos implantables.

¿Y qué garantías hay de que se haga un uso correcto?

Hay que formar muy bien a los profesionales y a los ciudadanos en el uso de estas tecnologías que son nuevas. La IA siempre será un copilotaje y se hará con transparencia. Tenemos una Lei de Inteligencia Artificial que lo garantiza. La decisión final la toma siempre una persona, no una máquina tratando de evitar los riesgos asociados a un mal uso.

En Reino Unido se están ya patentando chatbots que atienden directamente a los pacientes. ¿Esto se podrá trasladar a Galicia?

Yo en esto soy muy prudente. Las decisiones profesionales relativas a la salud las tienen que tomar los profesionales de la salud. Nosotros siempre hablamos de apoyo a la decisión de un profesional sanitario. Cualquier otra cosa es tremendamente arriesgado. La Lei gallega de Inteligencia Artificial establece muchas restricciones a que la IA adopte decisiones de forma automatizada. En el Sergas decimos que las decisiones deben de ser siempre de nuestros profesionales apoyadass por la IA. Debe ser solo una herramienta de apoyo.

Pero, ¿el despliegue de la IA provocará que en el futuro se necesitarán menos médicos?

No, se dedicará menos tiempo a las tareas de bajo valor y, por lo tanto, podrán hacer mejores diagnósticos. Es decir, la IA actuará como un copiloto, será como un botón de alerta que avise que está pasando algo con el paciente, por ejemplo. Yo creo que lo que vamos a tener serán mejores médicos y les vamos a eliminar la burocracia. Ése es el objetivo del despliegue de la IA en la sanidad.

¿Una IA entonces no sustituirá nunca a un médico?

Es como decir que los coches se van a conducir solos. Yo no veo a los coches conduciendo solos. La IA no va a sustituir a los médicos en ningún caso y en ningún escenario.

En todo caso, ¿la utilización de esta tecnología puede ayudar a paliar el actual déficit de médicos de familia?

Los médicos de familia están realizando tareas que no deberían hacer ellos. Lo que demandan es tiempo para dedicarse a lo importante que es atender a los pacientes y no pasar diez minutos analizando datos. Pero no solo se beneficiarán los médicos. En una organización como el Sergas la IA te puede ayudar a gestionar mejor las llamadas, a mejorar el sistema de sustituciones... Además en la sanidad la población va envejeciendo y tiene cada vez más patologías crónicas. Nunca vamos a ir a menos en gestión de recursos humanos. Lo que tenemos que intentar es que precisamente como vamos creciendo en prestaciones, porque la gente vive más, podremos tenerla mejor atendida sin tener que multiplicar por dos el número de médicos que sería inviable.

Hay muchos pacientes que ya consultan sus problemas de salud con el ChatGPT. ¿Esto es peligroso?

Pero esto ya pasó cuando se puso en marcha internet. El ChatGPT es solo un internet más potente que te junta las fuentes de información, aunque lo que te esté diciendo pueda ser algo más incierto. Pero esto ya nos pasó con google. Ya están viniendo pacientes con el autodiagnóstico hecho. Todo lo que sean autocuidados está bien, pero hay que darles a los ciudadanos fuentes seguras, darles canales seguros. Pero no le podemos poner puertas al campo.

«Aconsejamos nuestras herramientas pero los facultativos tienen libertad de usar ChatGPT»

Hay médicos de familia que ya utilizan ChatGPT sanitarios para diagnosticar. ¿Esto está bien? ¿Debería regular el Sergas su uso? Utilizar una herramienta de este tipo en la práctica clínica y como herramienta de organización tiene que previamente pasar unos controles de calidad. Tiene que haber un estudio de investigación que avale su uso y los médicos tienen que estar muy bien formados. También hay proyectos de investigación en los que tú vas probando una herramienta. Entiendo que esas iniciativas están dentro de estos proyectos de investigación. Pero si no están en esos proyectos de investigación, ¿estarían incumpliendo alguna norma? En el ámbito clínico y profesional del Sergas se deben utilizar las herramientas que les pone la organización. Otra cuestión es en el ámbito personal. Nuestra obligación es formar a los profesionales, trasladarles el riesgo de usar esas herramientas y avisarlos de que no pueden utilizar datos de carácter personal de los pacientes en entornos que no sean seguros. Es decir, podrían usarlas pero a título personal... Cada uno tiene la libertad de realizar su trabajo como bien entienda.