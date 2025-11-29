Quedan en libertad los siete detenidos en la operación de narcotráfico en Arousa

Los siete detenidos el pasado miércoles en la operación contra el narcotráfico que se desarrolló en las localidades de Ribadumia, Vilanova y Pontecesures han quedado en libertad con medidas cautelares después de varias horas de declaración ante la magistrada del Tribunal de Instancia número 2 de Santiago. Todos deberán comparecer de forma periódica en los juzgados mientras continúen las diligencias sobre el caso.

Los siete permanecían en los calabozos desde el pasado miércoles, cuando se desató un operativo integrado por agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa y de Santiago de Compostela, apoyados por miembros de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (Goit) que aportó dos excavadoras a los registros. Las pesquisas de los agentes se centraban en un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en su entorno familiar, el vilanovés Raúl Francisco Bóveda. De su propiedad eran dos de los bienes en los que se centró la investigación, un piso en la calle Valle-Inclán de Ribadumia y una finca situada en el lugar de Currás, en la parroquia vilanovesa de Caleiro, a muy pocos metros de la ensenada de O Esteiro. Fue allí donde se emplearon las excavadoras de la Policía Nacional, en la búsqueda de un zulo donde pudiese estar escondida la droga, una búsqueda que resultó infructuosa, ya que los agentes se fueron con las manos vacías del lugar.

Otro de los puntos donde se centraron los registros fue Pontecesures, con entrada en una infravivienda de la zona de Infesta, lugar del que procedían algunos de los detenidos que pasaron ayer por el juzgado de Santiago de Compostela.