El bum de las comunidades energéticas en Galicia: el doble en un año y son 64

Galicia se erigió en 2024 como la región líder en la creación de nuevas comunidades energéticas de todo el país. Tan solo el año pasado, la autonomía casi duplicó su número, pasando de 34 a 64 de estas entidades, que permiten que comunidades locales y de ciudadanos puedan obtener beneficios ambientales, económicos y sociales produciendo, almacenando o incluso vendiendo energía. Así lo revela el informe del Observatorio de Energía Común, que sitúa a Galicia como la cuarta autonomía (con Navarra) con más iniciativas de este tipo, detrás de Cataluña, Valencia y País Vasco.

La Unión Europea reguló en los años 2018 y 2019 estas comunidades como figura jurídica. Existen dos opciones, las comunidades energéticas renovables y las comunidades ciudadanas de energía, que, al contrario que las primeras, no exigen que la generación de energía sea de origen verde. En todo caso, ambas opciones funcionan como herramientas para promover la transición ecológica, el autoconsumo y dotar a sus integrantes de mayor autonomía en el mercado.

Un 9% en funcionamiento

Por provincias, según revela dicho informe, Pontevedra es líder, con 24 de estas comunidades, seguida de cerca por Ourense (21), A Coruña (13) y, finalmente, Lugo (6). Jurídicamente la gran mayoría son asociaciones (89%) y una minoría cooperativas (11%). En todo caso, en parte por su juventud, no todas están funcionando. En España, de un total de 659 (de las que 200 se crearon en 2024) tan solo el 18% tienen su primer proyecto energético en funcionamiento, cifra que en Galicia se desploma hasta el 9%.

En este porcentaje se encuentra la impulsada por la Asociación Arousa en Transición, conformada por vecinos de A Illa de Arousa (Pontevedra), que el año pasado puso en marcha uno de los primeros proyectos de generación de energía renovable de la comunidad. Según explica su presidenta, Ana Millán, el proyecto piloto ‘Mar&Luz’ actualmente suministra a 12 familias gracias a las placas fotovoltaicas instaladas en un tejado de propiedad municipal, puesto que el Concello fue uno de los promotores y «la institución que más nos ha apoyado». Además, también suministra a la lonja, cuya participación como parte fundamental del tejido social de la zona Millán considera «muy significativa»; a dos cargadores para vehículos eléctricos, que en caso de ser necesario también pueden abastecerse de la red tradicional; y el excedente, si lo hay, se vende.

Sacarlo adelante fue complejo, explica, y después de recibir la subvención del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía «empezó lo difícil» —llegando a pedir un préstamo para cubrir el resto de la inversión hasta los 50.000 euros que costó—, pero su éxito es innegable, y ahora están avanzando en el segundo proyecto, ‘Mar&Luz 2’, que dará suministro a otras 20 familias.