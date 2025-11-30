La gripe está controlada pero ya hay tensión en urgencias
Caamaño espera que se vacunen el 75% de los mayores de 65 años
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ve «controlada» la epidemia de gripe en Galicia. Aun así, cree que «probablemente haya tensión de forma puntual» sobre los servicios de urgencias y los hospitales.
Los casos de gripe tienen aún una «incidencia baja», aunque el Sergas advierte que la tendencia es «creciente». Según explicó Caamaño, Sanidade tiene un plan de invierno «funcionando desde hace varias semanas». Y apuntó que a medida que se vaya desarrollando la epidemia de gripe, se irán adoptando «las medidas pertinentes».
De momento, la Consellería de Sanidade mantiene la recomendación de usar mascarilla en centros de salud, servicios de urgencias y en espacios sanitarios con pacientes vulnerables.
Caamaño repasó los porcentajes de vacunación a los que aspira a llegar Sanidade. En el caso de los mayores de 65 años, la meta es «alcanzar al 70-75%», que suponen, aclaró, «unas cuotas muy altas para vacunación en el mundo occidental».
- La huelga en Atención Primaria se mantiene pese al acuerdo de Sanidade con tres sindicatos
- La Xunta detecta cuatro nuevos focos de gripe aviar en seis aves silvestres
- La plantilla de la Xunta podrá subir otro grado en la carrera y cobrar hasta 1.000 euros en enero
- Galicia cierra noviembre con lluvias intensas y temperaturas que caerán seis grados
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Casi un 80% de los gallegos aún no ha comprado la nueva baliza luminosa V16
- La Xunta estima que la subida salarial a funcionarios costará cerca de 150 millones en 2025
- De la ruina a la pensión íntegra: el juzgado de lo Mercantil de A Coruña perdona a un autónomo 125.000 euros