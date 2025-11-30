La gripe está controlada pero ya hay tensión en urgencias

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ve «controlada» la epidemia de gripe en Galicia. Aun así, cree que «probablemente haya tensión de forma puntual» sobre los servicios de urgencias y los hospitales.

Los casos de gripe tienen aún una «incidencia baja», aunque el Sergas advierte que la tendencia es «creciente». Según explicó Caamaño, Sanidade tiene un plan de invierno «funcionando desde hace varias semanas». Y apuntó que a medida que se vaya desarrollando la epidemia de gripe, se irán adoptando «las medidas pertinentes».

De momento, la Consellería de Sanidade mantiene la recomendación de usar mascarilla en centros de salud, servicios de urgencias y en espacios sanitarios con pacientes vulnerables.

Caamaño repasó los porcentajes de vacunación a los que aspira a llegar Sanidade. En el caso de los mayores de 65 años, la meta es «alcanzar al 70-75%», que suponen, aclaró, «unas cuotas muy altas para vacunación en el mundo occidental».