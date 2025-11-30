«En los mejores meses ahorramos hasta un 50% en la factura de la luz»

Ana Millán, presidenta de Arousa en Transición, tiene claro que el apoyo institucional a las comunidades energéticas debería ser mayor, pero también que, a pesar de las dificultades para llegar hasta donde están ahora, cada paso ha valido la pena y este tipo de entidades se erigen como una forma de resistencia ante el modelo individualista y consumista de la actualidad.

¿Cuánto llegáis a ahorrar por vivienda?

Depende, en invierno producimos menos porque los días son más cortos, pero en primavera y verano, que son los mejores meses, estamos cerca de ahorrar el 50% de la factura.

¿Cómo valoráis el apoyo institucional?

Somos optimistas y vemos que las comunidades energéticas funcionan, pero echamos en falta que las administraciones pongan más de su parte. Ahora, lo que más nos urge es el permiso de la Xunta para colocar las placas del nuevo proyecto en el tejado del colegio Torre Illa, por el que llevamos esperando más de un año. Y tampoco nos cansaremos de decir que no es normal que proyectos como el nuestro, que son de interés general, se sustenten con trabajo voluntario y tengan tantas trabas burocráticas.

¿Por qué le recomendarías a la gente que se sume a este tipo de proyectos?

Las comunidades son redes de ayuda, que nos empoderan. Estas son entidades que ponen a las personas en el centro y no a la rentabilidad económica, son proyectos que cuidan de los territorios y de las personas, pensados a pequeña escala y que nos convierten no en meros consumidores, sino en actores activos dentro del mundo energético para pasar a ser ‘prosumidores’ [productores y consumidores] y comercializadores de energía. Al final, los recursos del territorio son de su gente.